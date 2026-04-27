中國海軍“絲路方舟”號醫院船完成任務歸國

中評社北京4月27日電／歷時234天，總航程約3.6萬海里。今（26日）天上午，圓滿完成“和諧使命-2025”任務的中國海軍“絲路方舟”號醫院船順利返回海南三亞某軍港碼頭。這是自2010年起，中國海軍第11次執行“和諧使命”系列任務，也是海軍“絲路方舟”號醫院船入列以來首次走出國門。



上午10時，南部戰區海軍為任務官兵舉行了歡迎儀式，南部戰區海軍領導、官兵代表及任務官兵家屬在碼頭迎接。



2025年9月5日，海軍“絲路方舟”號醫院船從福建泉州啟航。任務期間，醫院船航經南太平洋、加勒比海與大西洋，先後訪問瑙魯、斐濟、湯加、牙買加、巴巴多斯、巴布亞新幾內亞並提供醫療服務，訪問巴西、智利並開展醫學交流，技術停靠尼加拉瓜、烏拉圭、斐濟，途中過航麥哲倫海峽，這是中國醫院船首次通過麥哲倫海峽，也是中國海軍時隔13年以來第二次過航。



任務期間，醫療團隊採取船上診療、前出巡診、直升機轉運三種模式，為當地民眾、華人華僑及中方機構人員提供免費醫療服務。累計開展門診量26300餘人次，手術操作2700餘例，各類輔助檢驗檢查17000餘人次，住院治療136人。除醫療救助外，此次任務還深化了文化交流與軍事合作，與到訪國開展醫學交流、文體聯誼等活動，分別與斐濟、湯加、巴西海軍開展海上聯合演練。

