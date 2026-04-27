香港投資吸引力增　金融業勢不可擋

中評社香港4月27日電／香港財政司司長陳茂波昨日在網誌中表示，本港新股市場延續強勢，今年以來集資額已超過1400億元，繼續位列全球首位；3月份至今港股日均成交額突破2800億元。他強調，即使外圍地緣政治風雲變幻，在特區政府與業界共同努力下，香港金融市場發展勢不可擋。他指出，香港穩定安全、資金與人才匯聚、資本與數據自由流動、法律體系廣受信賴等優勢，對全球投資者吸引力正進一步提升。



大公報報導，陳茂波指出，上周本港迎來今年以來規模最大的IPO掛牌，同時見證了本地最大規模的黃金ETF上市。該ETF支持實物黃金申贖，實現“在港交易、在港存放”，有助本港逐步構建完整的黃金產業鏈與價值鏈。



而隨著投資市場熱點主題發展，他表示，交易所買賣基金（ETF）掛鈎資產種類持續增加，從貴金屬、科技企業、半導體至數字資產，為投資者提供高效透明的工具。目前本港ETP（交易所買賣產品）市場交易規模僅次於美國及內地，今年2月日均成交高達386億元。



與20交易所簽互認協議



陳茂波透露，港交所已與馬來西亞交易所推出聯名“大盤指數”，追蹤兩地60家市值最高的公司，並已授權資產管理公司發行相關ETF，進一步拓展跨市場投資產品合作。他又指，香港正積極研究將馬來西亞交易所納入“認可證券交易所”名單，為拓展伊斯蘭金融及開拓新資金來源創造條件。



目前香港已與全球20個交易所簽訂互認協議，便利企業雙重上市。他提到，ETP產品的相關資產遍及內地、美國、歐洲、日本、韓國、東南亞、中東及南美，滿足不同投資策略和風險偏好，在市場波動時發揮“流動性緩衝”作用。



亞洲及大洋洲證券交易所聯會（AOSEF）年會上周在香港舉行，匯聚18家亞洲交易所及逾百位業界領袖。陳茂波在會議上鼓勵各交易所加強合作，推動區內市場由分散走向協同，提升對全球資金的整體吸引力。



五一假內地訪客料增7%



陳茂波表示，金融市場穩步向好，加上住宅物業等資產市場回暖，為本地經濟提供支持，提振消費信心。近月零售及餐飲業數據顯示整體情況繼續改善。最新公布今年第一季失業率為3.7%，較上次低0.1個百分點，其中住宿服務業就業情況改善明顯。



他指，本周內地將迎來五一黃金周假期。入境處預計期間將有約98萬人次內地旅客訪港，較去年同期增加約7%，將為零售、餐飲、酒店及旅遊業帶來顯著生意。政府會做好各項配套及熱門景點的人流管理，期望為旅客提供更好體驗，讓相關行業持續受惠。