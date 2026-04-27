渣打周四派季績　稅前盈利料增1.9%

渣打集團第一季業績 中評社香港4月27日電／渣打集團（02888）將於周四（30日）公布2026年第一季業績，較同業滙豐控股（00005）提早3個工作日。券商對兩家跨國金融機構的季績關注點大致相近，即管理層對淨利息收入（NII）的指引、環球市場業務、財富管理業務的表現，以及中東戰事對集團業務影響的最新評估。



大公報報導，根據渣打自行編纂的市場預測，券商預期渣打在季內的稅前盈利約21.44億（美元，下同；約167.2億港元），按年升1.9%。該份資料涵蓋15名分析師的預測，資料截至4月24日。



上述稅前盈利是以列賬基準計算。渣打在今年2月公布，集團的財務資料呈列方式，將由按基本基準計算改為按列賬基準計算，惟利息收入及非利息收入將繼續按經調整基準（包括交易賬資金成本的調整）呈列。



券商預期渣打的季績表現大致平穩，經營收入料按年增加3.8%至55.86億元，經營支出則升3.2%至31.42億元。摩通預期渣打在2026年第一季將錄得稅前盈利20.95億元，按年大致持平（微跌近0.4%）。其中收入料按年升3.4%至55.6億元，經營支出升3.2%至31.42億元。



具體業務方面，由於外匯市場和利率市場持續波動，摩通相信渣打的環球銀行業務收入按年溫和增加1%，部分原因是去年同期的業務表現強勁，以致基數較高。



新股旺市 財管收入料飆18%



財富管理業務的增長動力料保持強勁，收入增幅料為18%，主要受惠於訪港內地旅客數目按年增加12%，以及香港的新股上市（IPO）活動頻繁，利好市場氛圍。



美以伊戰事於2月底爆發，對上市公司的業務影響料逐步浮現。券商預期渣打在季內的信貸減值約為2.9億元，按年增加32.3%。