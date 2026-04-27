五一黃金周將至　香港長洲訂房爆滿

中評社香港4月27日電／內地五一黃金周將至，以獨特文化及悠閒海島風情聞名的長洲備受喜愛深度遊的旅客歡迎。有長洲度假屋員工表示，5月1日的房間半月前已預定爆滿；記者在訂房平台所見，長洲不少度假屋的客房5月1日至3日均近爆滿；有賣零食的商戶預期五一期間會有大批遊客到訪長洲，已增加備貨應市。



大公報報導，政府預計今個五一黃金周可吸引約98萬內地旅客訪港，長洲是熱門景點之一，以太平清醮等獨特文化、美味小食，以及悠閒的海島風情，深受喜愛深度遊的旅客歡迎。在五一黃金周前夕的周日，適逢長洲太平清醮重頭戲搶包山比賽舉行選拔賽，吸引不少本地及外地遊客到訪。東源、允升甜品、平記等網紅店外大排長龍，不少遊人還紛紛到海灘、同心鎖牆前打卡，十分熱鬧。



料98萬內地客訪港



記者昨日在民宿預訂平台上查詢訂房情況，發現內地五一黃金周期間，長洲住宿預訂情況火熱，多間民宿已滿客，5月1至3日尤其火爆。有度假屋員工昨日向大公報記者表示，旗下共36個房間，分布在長洲的三個街道，5月1日當日全部房間在本月中已訂滿，目前5月2日只餘3間房，5月3日只餘4間房。該員工透露，內地客和外國客“一半一半”。



不少商戶看好五一黃金周生意，並已為假期客流做準備。長洲碼頭一間零食店的員工表示，每逢假期都會有大量遊客到島上，不少遊客會買零食作為手信，魷魚絲、墨魚條、牙帶魚酥等產品最受歡迎。部分魷魚絲產品是由店家自行混味，較有特色，備受客人青睞。為滿足客人需要，店方已增加備貨。



另有以“便便”狀雞蛋燒出名的小吃店表示，食品都是現做現賣，若當日人流較多，會加班製作；有售賣魚蛋的攤檔表示，五一人流通常有所上升，會在人手及備貨安排上做準備。



太平清醮籌備密鑼緊鼓



除了五一黃金周熱潮，被列為非物質文化遺產的太平清醮將於五月底舉行，長洲亦正為這一盛事密鑼緊鼓地進行準備工作。以售賣平安包為人熟知的餅店郭錦記，已開始做相關籌備。店員表示，太平清醮當日的平安包銷量一定過萬，因此現在已在準備。他提到，因店舖成本上升，今年平安包加價1元至12元，但相信是客人可接受的幅度。



多個將參與飄色巡遊的街坊會亦加緊籌備工作。長洲新興街街坊會主席曾家明透露，今年將安排四台飄色，當中包括與宏福苑相關主題，亦有為包山嘉年華而設。他表示，目前已經招好所有小演員，服裝、道具亦準備就緒，預備下周試色，確定最終名單。