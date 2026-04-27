“粵車南下”入境市區已批逾5000宗　

“粵車南下”政策反應熱烈。 中評社香港4月27日電／“粵車南下”入境市區去年12月23日開展至今逾百日。運輸署昨日表示，截至今年3月底，已批出超過5000宗申請，並錄得超過3500宗出行預約，約九成出行人士留港一至兩日。運輸署預告，香港國際機場下一階段的“易泊遊”正在籌備中，將進一步拓展“自駕＋公交”的無縫泊車轉乘體驗。



運輸署：消費力較高帶動經濟增長



大公報報導，運輸署昨日在社交平台發文表示，“粵車南下”入境市區部分整體運作暢順，並越來越受歡迎。署方表示“粵車南下”旅客消費力較高，為本港旅遊、零售及餐飲等行業帶來機遇，以跨境運輸便利帶動經濟增長。



運輸署又提到，一直聯同駐粵辦和灣區辦，為“粵車南下”在粵港兩地進行聯合宣傳和公眾教育，最新出版的《粵港澳大灣區發展辦公室通訊》交代了“粵車南下”推展至今的多項進展。其中，香港國際機場口岸停車場“易泊飛”服務自去年11月15日啟用，截至今年3月底，有超過7500名用戶申請，約3000車次預約使用，達致“擺低架車就上機”。署方透露，下一階段的“易泊遊”，即容許南下車輛泊車後轉乘香港各公共交通工具的措施，正在籌備當中，將進一步拓展“自駕＋公交”的無縫泊車轉乘體驗。