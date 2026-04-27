電商進軍掀香港超市大戰　市民掃貨滿載而歸

超市全場貨品八折。 中評社香港4月27日電／香港超市掀起減價戰，繼兩大龍頭超市上周推出八八折優惠後，惠康前日亦一連兩天在網店加推八八折優惠，其他超市馬上加入戰團，大型網購平台HKTVmall昨日推出八五折大型優惠，被內地電商京東收購的佳寶食品超級市場更由上周五（24日）至本周四（30日）全線門店貨品八折，成為折扣力度最大的一間。



香港文匯報報導，記者昨午到上述超市直擊，發現店內人頭湧湧，不少市民仔細比較各款產品減價幅度，甚至一家幾口分頭到不同超市門市掃平貨，最終滿載而歸。有專家指出，本地超市面對內地電商進駐香港和網購潮等競爭，以減價作招徠應對，而本地網購有上升空間，超市長遠除實體店外，亦會加快及優化線上服務，以鞏固客源（見另稿），這也印證香港零售業有利可圖。



兩大超市早前推出限時快閃八八折優惠，打響超市減價戰第一槍。隨後，佳寶推出為期7天的八折優惠迎戰，戰火更由實體門店蔓延至網店市場，HKTVmall昨日推出八五折優惠，涵蓋超市、個人護理、美妝、寵物及母嬰產品，只要上述類別產品消費滿999元，輸入優惠碼便能享有折扣優惠。此外，HKTVmall更預告續推更多驚喜優惠。



記者昨日在土瓜灣欣榮商場的“本地姜”超市分店直擊，部分優惠產品集中擺放在收銀台附近當眼位置，吸引大批顧客選購，貨架幾乎一掃而空，當中單次購物滿150元即可加1元換購一盒新鮮啡蛋（特大），而上周五至昨日，史雲生清雞湯（澳洲版）1公升3盒裝售30元一件，葡國老人牌沙甸魚則提供60元4罐的優惠，較原價每罐25元便宜不少。



另一間超市巨頭前日及昨日除推出網購滿888元可享免費送貨及八八折優惠，門店亦有數十款產品減價，店內不同位置張貼優惠資訊，包括全店新鮮豬肉八五折、任選兩件或以上家庭裝或多件裝雪糕及雪條可享九折優惠等，部分受歡迎品牌的產品幾乎售罄，貨架只剩下零星存貨。



至於佳寶食品超級市場，在今輪減價戰中提供最大折扣優惠，吸引大批顧客掃貨，人流為眾多超市之冠。香港文匯報記者在其中一間分店所見，收銀處有不少顧客排隊付款，店內新鮮蔬菜及水果區域，價錢牌在當眼位置標示貨品原價及八折後的實價。至於其他糧油雜貨、零食及飲料等，價錢牌雖仍然標示原價，但牆上當眼位置張貼告示，提醒顧客所有貨品均可享有八折優惠。



網購平台HKTVmall土瓜灣分店，門店亦同時有優惠，買滿188元可享八五折，吸引不少市民到場掃貨，店舖擠滿血拚的顧客。



顧客：不憂惡性競爭



對於多間超市有減價優惠，顧客鄭先生與妻子分別到不同的超市掃平貨，他認為超市減價競爭讓市民受惠。另有顧客黃小姐則期望超市推出更多減幅更大的貨品。至於多間超市大減價可能引發惡性競爭及市場淘汰問題，她並不擔心，認為行業汰弱留強乃正常現象。