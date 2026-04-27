廠商會高峰論壇：政商領袖論十五五香港機遇

論壇現場（中評社 盧哲攝） 廠商會會長盧金榮（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月27日電（記者 盧哲）香港中華廠商聯合會（廠商會）主辦的“‘十五五’規劃與香港的新機遇”高峰論壇27日在灣仔舉行，近1200名政商界領袖及行業專家親身或以線上形式參與，共同探討香港該如何抓住“十五五”機遇，鞏固傳統優勢、培育新興動能，並為首份“香港五年規劃”建言獻策。



此次論壇由香港特區政府財政司司長陳茂波擔任主禮嘉賓。陳茂波表示，國家“十五五”規劃綱要中，有兩條主線尤其值得香港商界關注：即產業體系要從剛性規模走向柔性生態，經濟循環要從單向通道走向雙向融合。陳茂波認為，當內需從量的擴張轉向質的升級，香港作為國際優質資源的首發站與轉化器，角色會更加吃重。他提出，地緣政治的重塑，對香港貿易中心不是威脅，而是進化的信號。當全球供應鏈趨於區域化，香港作為超級聯繫人的價值，反而更加突顯。未來五年，香港可以朝“金融＋”、“AI＋”、供應鏈的中樞節點等方向探索。



主旨演講環節由港區全國人大常委、立法會主席李慧琼以視頻形式發言，分享香港在國家“十五五”規劃下的新角色及機遇；香港特區政府創新科技及工業局局長孫東則就如何透過制定“香港五年規劃”加快培育新質生產力分享見解。



廠商會會長盧金榮致歡迎辭時說，面對複雜多變的全球政經格局，國家正深化改革和推動科技創新，以激發內生動力。“在這過程中，香港必須精準對接國家戰略，主動將自身優勢轉化為貢獻國家的實際動能，並為本地經濟開創新局。”



盧金榮表示，“十五五”規劃聚焦科技自立自強及高水平對外開放，這正是香港所長。香港可透過加快北部都會區建設，打通粵港澳大灣區要素流動壁壘，促進三地協同創新。同時，香港作為國家“引進來、走出去”的戰略支點，應強化供應鏈管理服務，打造成為“中國品牌”出海的首選平台。這既是回應國家對香港建設“高增值供應鏈服務中心”的期許，更為香港貿易及專業服務開拓增長空間。