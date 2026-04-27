兩岸青年影人交流工作坊啟動　為影視交流搭橋

北京國際電影節·第33屆大學生電影節“兩岸青年影人交流工作訪”在北京師範大學啟動（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月27日電（記者 陳思遠）27日上午，北京國際電影節·第33屆大學生電影節“兩岸青年影人交流工作訪”在京啟動。海峽兩岸關係協會副會長、兩岸交流基金管委會主任黃文濤在啟動儀式上表示，兩岸影視創作的天地無比廣闊，海協會兩岸交流基金願意為台灣青年影人參與到大陸電影事業的發展進程中及兩岸的影視交流合作，搭建更好的橋梁。



黃文濤指出，中央台辦發布的十項促進兩岸交流合作的政策措施中，第九項特別講到允許引進台灣的優秀作品在大陸播出，台灣業者可以參與到兩岸影視行業中來，此次交流工作坊是一個非常好的契機。希望兩岸青年電影工作者在創作理念、表現手法、敘事表達上多溝通，切磋互鑒，在交流中激蕩出創作的靈感和火花。



他表示，多年來兩岸題材影片稀缺，表明兩岸題材影視作品有很多空間有待填補，也有很多寶藏有待發掘。兩岸擁有共同的歷史記憶和情感，兩岸同胞未來共同打拼的奮鬥歷程都是取之不竭的創作源泉。希望青年電影工作者以此次交流為新起點，為推動兩岸影視文化的交流合作走深走實貢獻青春力量。



北京師範大學副校長陳興表示，兩岸青年影人同根同源，同文同種，深化兩岸青年文化交流不僅是傳承中華優秀傳統文化，更是推動華語電影走向世界的重要舉措。希望青年影人能以本次工作坊為橋梁，在互動中激發靈感，在交流中攜手促成長，以鏡頭記錄時代脈搏，以作品傳遞真摯的情感，成為華語電影創新的中堅力量，也成為兩岸文化交流的溫暖使者。



台灣青年影人代表林家億表示，自己是個“媒人婆”，最近幾年在做兩岸影視的“連接”工作，促進台灣優秀的中生代、新生代影視人跟大陸發行公司或團體合作，讓更多台灣電影有更好的機會讓大陸觀眾看到。他希望想借此機會，推動大陸優秀的影視工作者跟台灣新生代創作者交流，互相學習。



北京師範大學藝術與傳媒學院副教授、《浪浪山小妖怪》電影編劇劉佳表示，自己在2010年赴台灣銘傳大學訪學，十幾年來兩岸影人的交流從未間斷。兩岸青年人擁有同樣的中華文化底色，也面對相同的行業挑戰。她相信，一個好的故事總能穿越海峽，走進彼此心裡，希望台灣青年影人能在此次活動中感受到大陸的山水和城市，找到創作的共鳴和友情的溫度，用影像為兩岸書寫動人的華語篇章。

