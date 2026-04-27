AI短片在台爆火　台灣影人：共同記憶推動

台灣制片人、導演林家億接受記者採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月27日電（記者 陳思遠）“兩岸青年影人交流工作訪”27日在京啟動，台灣制片人、導演林家億接受記者採訪時表示，兩岸影視創作要有共同記憶推進，大陸擁有超14億人口的龐大華語市場，兩岸要加強合作、促進優勢互補，打造更多優質作品。



林家億，制片人、導演，代表作有《哥，你好》《匿殺》，近年來致力於兩岸影視的“連接”工作，推動台灣優秀的中生代、新生代影視人跟大陸發行公司或團體合作。



談及近期火爆兩岸的“雪山救狐狸”AI短片，林家億認為，短片的素材是兩岸人從小看的邵氏電影，是兩岸民眾共同的記憶，因此大陸造梗後，台灣民眾能夠快速接住。在他看來，影視創作想要引起兩岸受眾共鳴，有共同記憶推進會更好。



林家億舉例，有很多大陸優秀喜劇中包含東北地區的梗，難以被台灣觀眾理解，而《想見你》這部影片是由柯佳嬿、許光漢主演的電視劇改編，大家對影片的故事也很瞭解，在兩岸收穫高票房。因此，找到兩岸觀眾都能共鳴的主題去創作，就可以打破隔閡。



針對現階段兩岸的交流互動在影視層面熱絡，林家億說，總歸還是隔著屏幕，都說“見面三分情”，居家線上觀影、聽歌與線下現場體驗有著本區別，所以兩岸影人要加強線下交流。他表示，有一些東西是需要台灣影視人來到大陸瞭解後，再轉變成台灣人習慣的語言，才能消除語境理解的偏差，光靠網絡是行不通的。



林家億提到，近年來台灣影視創作者與大陸的合作機會較少，因此很多作品只是為了滿足台灣島內的觀眾以維繫生存，創作過度本土化。美國、日本、韓國等在影視行業極度排外，華語創作者難以扎根立足，而大陸擁有超14億人口的龐大華語市場，是台灣影視行業發展的重要機遇。



林家億指出，當前大陸影視製作技術已達到一個較高水平，台灣新生代影視創作者湧現，在懸疑、恐怖等特色題材創作上具有優勢，且大陸相關創作賽道正逐步放開，雙方互補性強。他建議，兩岸應推動創作人才、題材風格、製作經驗交流，打造更多優質華語作品。