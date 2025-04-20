台灣知名編劇：大陸影視機遇多　兩岸要交流

台灣編劇王國光，代表作有《翻滾吧！阿信》《獵夢特工》等（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月28日電（記者 陳思遠）電影《翻滾吧！阿信》編劇王國光27日在“兩岸青年影人交流工作坊”活動中接受記者採訪。他表示，非常懷念10年前兩岸影視蓬勃交流的黃金時代，希望此次交流是一個全新的開始，未來兩岸能在影視創意上互相激蕩。



王國光，台灣編劇，代表作有《翻滾吧！阿信》《獵夢特工》等。



電影《翻滾吧！阿信》2011年在大陸上映，距今已15年。回顧該電影在兩岸市場取得的成功，王國光介紹，影片改編自真實人物經歷，聚焦普通人的成長蛻變，既展現出台灣基層人物堅韌的草根生命力，又體現了年輕人突破困境、逆轉命運的勵志故事，打動了兩岸觀眾。



談及十五年間兩岸影視行業的變化，王國光指出，近年來，海外影視播放平台奈飛（Netflix）在台灣一家獨大，而大陸發展有騰訊、愛奇藝、優酷等自有本土平台，即使這幾年被視為影視行業“寒冬”，但在大陸影視製作環境中，機會相較更大。



他以在台熱播劇《逐玉》為例指出，大陸古裝劇蓬勃發展，收穫觀眾追捧，而台灣近年來幾乎沒有古裝劇。王國光認為，大陸在影視作品中講述的中華文化背景故事，在兩岸都能引起共鳴。此外，大陸影視行業人才多，優質演員不斷湧現，有具備跨越文化的吸引力。他特別提到，大陸演員張凌赫在台灣很火，自己的太太和女兒都很喜歡他。



台灣和大陸在影視行業如何合作？王國光說，台灣創作者的思維較大陸更加活潑，但差距越來越小，甚至不相上下，“創意是激蕩出來的，兩岸創作者各有特色，相互交流能夠激發創作靈感”。



王國光表示，很懷念十年前兩岸影視交流的黃金時期，彼時兩岸從業者往來密切、項目合作頻繁，自己也常跟大陸編輯合作，文化碰撞非常有趣，也催生了很多創意力量，期待此次來大陸是一個全新的開始，兩岸影視產業合作能在以往的基礎上攜手邁向新發展階段。