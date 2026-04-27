DeepSeek新模型開源　推理能力大升級

DeepSeek（深度求索）24日發布大模型DeepSeek－V4預覽版並同步開源（圖源：網絡資料） 中評社香港4月27日電／中國通用人工智能領先企業DeepSeek（深度求索）24日發布大模型DeepSeek－V4預覽版並同步開源，該模型在Agent代理（智能體）執行力、世界知識儲備及邏輯推理性能上均取得顯著突破，標誌著國產開源模型正式跨入“百萬級超長上下文”普惠時代。



DeepSeek－V4分為“Pro”與“Flash”兩個版本，旨在滿足不同層次的應用需求。兩個版本在國內與開源領域處領先位置，而在數學、STEM、競賽型代碼的測評中，則取得比肩世界頂級閉源模型的優異成績。市場預期新模型將可以深度適配國產芯片，芯片股昨日（24日）大漲，華虹半導體（01347）急升15%。



深度求索今次推出兩款模型參數差距較大，DeepSeek－V4－Pro的參數為1.6T，而DeepSeek－V4－Flash的參數僅284B。深度求索以“性能比肩頂級閉源模型”形容DeepSeek－V4－Pro，主要體現在三個部分：Agent能力大幅提高、豐富世界知識、世界頂級推理性能。首先在Agent能力方面，相比前代模型，“Pro”的Agent能力顯著增強；在Agentic Coding評測中，達到開源模型領先水平。DeepSeek－V4成為公司內部員工使用的模型，據評測反饋，使用體驗優於Sonnet 4.5，交付質量接近Opus 4.6非思考模式，但思考模式存在一定差距。



“Pro”在世界知識測評中，大幅領先其他開源模型，僅稍遜於頂尖閉源模型Gemini－Pro－3.1。推理性能方面，“Pro”在數學、STEM、競賽型代碼的測評中，超越當前所有已公開評測的開源模型，取得比肩世界頂級閉源模型的優異成績。



支援百萬字超長文



至於“Flash”版本，深度求索形容為“高效經濟之選”。公司表示，雖然相比“Pro”，“Flash”在世界知識儲備方面稍遜，但推理能力接近。由於模型參數和激活更小，相較之下“Flash”能提供更加快捷、經濟的API服務。在Agent測評，“Flash”在簡單任務上與“Pro”旗鼓相當，只在高難度任務上有差距。



值得一提的是，DeepSeek－V4開創一種全新的注意力機制，在token（詞元）維度進行壓縮，結合DSA稀疏注意力，實現全球領先的長上下文能力，並且相比於傳統方法大幅降低了對計算和顯存的需求。兩款模型擁有百萬字超長上下文，同時支持非思考模式與思考模式，並成為深度求索所有官方服務的標配。該公司表示，用戶即日起登錄官網“chat.DeepSeek.com”或官方App，即可與最新DeepSeek－V4對話。

