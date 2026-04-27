香港宏福苑調查　政府指發泡膠板封窗違例

中評社香港4月27日電／據大公文匯全媒體報導，大埔宏福苑火災獨立委員會今日（27日）繼續舉行聽證會，首次有屋宇署代表作供。屋宇署助理署長（強制驗樓）張玉清作供時確認，大廈維修工程用發泡膠封窗，屬於屋宇署的規管及執法範疇。



代表委員會的大律師杜淦堃指，宏福苑大火後，屋宇署要求230幢私樓將棚網下架，屋宇署助理署長張玉清回應時確認當時發現假文書。被問大火前，是否沒機制檢查證書是否真確？張玉清表示“無錯”，承認在宏福苑大火前，不會抽取樣本測試阻燃性，主要靠承建商提供證書。



勞工處高級分區職業安全主任李萬邦早前作供指，後樓梯“開生口”可以讓工人逃生，同時不違反勞工處法例，有業界亦指“開生口”常見。不過，張玉清今認為“開生口”不是慣常做法，大火後巡查400多幢樓宇中，衹有8座開了生口，占2%。



張又同意“開生口”破壞逃生梯是明顯違法，涉及的是《建築物（建造）規例》第16條規管，承建商要採用適當的建造方法及程序及採取適當的預防措施，張稱，生口違反《建築物（建造）規例》16條要求。



杜淦堃展示房屋局獨立審查組（ICU）高級屋宇保養測量師古小平書面證供，當中指規例條文無就發泡膠板作任何具體要求，認為做法未必違例。張玉清則稱，認為發泡膠封窗是不適當工序，違反《建築物（建造）規例》第16條，屋宇署大火後已發通告，表明不可用發泡膠板封窗。杜淦堃追問，屋宇署立場是否與ICU不一致？張稱“可能要由古先生解釋”。