富權：徐瑞希“敗部復活”折射民眾黨內憂外患

中評社香港4月27日電／澳門新華澳報25日發表富權文章：徐瑞希“敗部復活”折射民眾黨內憂外患。以下為文章內容。



最近台灣民眾黨內部黨籍資格認定議題“亂紛紛”，繼陸配李貞秀因爭議言論遭開除黨籍，進而失去“不分區立委”資格的政治風波，事件牽涉陸配參政、政黨紀律與台灣政壇生態等多重議題之後，又爆發徐瑞希透過司法訴訟恢復黨籍，“敗部復活”的政治事件，這是一起典型的“法律程序正義”與“政治實質正當性”發生衝突的爭議。它不僅是單一黨員的資格之爭，更折射了民眾黨內部制度設計的矛盾與漏洞，並產生了“反噬”效果，深刻反映了政黨內部治理、政治人物動機與制度設計之間的複雜矛盾。



在二零二四年“立委”選舉的過程中，民眾黨主席柯文哲以“海選”方式徵求“不分區立委”參選人。“公視”前董事徐瑞希被安排為民眾黨“不分區立委”參選人名單第十七名。二零二四年八月二十四日在臉書發文表示，因不滿前“立委”黃珊珊曾代理財團仲介法務並推動不利移工權益的法案，宣布退出民眾黨。黨部隨後依其聲明註銷其黨籍。然而，徐瑞希後主張該聲明並非正式退黨申請，且不符合黨章程序，因此向台北地方法院提起“確認黨員資格存在”之訴。二零二六年四月二十三日，法院判決確認徐瑞希黨員資格存在。



徐瑞希的訴訟主張是，退黨聲明不構成正式退黨申請，且黨方登出其黨籍的程式違反黨章，未經過法定決議流程（如未召開紀律委員會、未給予申辯機會），屬於違法處分。依據《民法》第十八條，她主張人格權（包括政治結社權）受侵害，有權請求確認黨員資格存在。法院最終認定，政黨處分須遵循正當程式，單方依成員公開聲明即註銷黨籍，缺乏內部決議依據，不符合組織法原則，因此判決確認其黨員資格恢復。這意味著她成功“敗部復活”，重新成為民眾黨黨員。



此判決結果導致民眾黨“不分區名單”順位重排。按照“兩年條款”，劉書彬明年三月十四日就要辭職；按照名單，若跳過黨籍被註銷的徐瑞希，排名第十九的陳智菡就會遞補，因為女性必須過半。而陳智菡等的就是這一天，結果現在風雲變色、整局翻盤，徐瑞希排名在前，將無緣遞補。



依據《公職人員選舉罷免法》第三十四條規定，各政黨當選的“不分區立委”名單中，婦女不得低於二分之一（即“性別保障條款”）。若遞補人選將導致女性比例低於一半，則須跳過男性候選人，優先由下一位符合條件的女性遞補。在劉書彬辭職之後的遞補中，原定由排名第十八的楊弘意（男性）遞補劉書彬席次，但因徐瑞希已退黨且排名第十七，若其無法遞補，則下一位女性為排名第十九的陳智菡。儘管陳智菡排名靠後，仍可依“性別保障條款”優先於男性候選人遞補。然而，徐瑞希經法院判決確認黨員資格恢復，使其重新具備遞補資格。由於她排名高於陳智菡且為女性，不違反性別比例，因此陳智菡將無法遞補。

