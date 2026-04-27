富權：提名黃珊珊？裂解民眾黨？

中評社香港4月27日電／澳門新華澳報27日發表富權文章：或提名黃珊珊為“監察院副院長”以裂解民眾黨？以下為文章內容。



賴清德在提名的七位“司法院”“大法官”人選，遭到“立法院”中國國民黨團與民眾黨團聯手封殺，無人過關，導致“憲法法庭”不足法定開庭“大法官”人數而停擺之際，如今又將遇到一個“憲制大難題”，那就是“監察院”第六屆“監察委員”的任期將於二零二六年七月三十一日屆滿。賴清德已依據“憲法”及其“增修條文”規定，啟動第七屆“監委”（包含正、副院長）的提名審薦作業，並由蕭美琴領軍統領審薦小組，“總統府”也發文主要在野黨、請求推薦人選，但藍白兩黨卻不願推薦，而且極有可能即使是賴清德依其法定職權自行提名“監委”人選，在諮請“立法院”行使同意權時，均投下不同意票，讓“監察院”“空擺”。



作為台灣地區最高監察機關的“監察院”，由二十九位“監察委員”組成（包含院長、副院長各一人），任期六年。委員由“總統”提名，經“立法院”同意後任命。根據《“監察院”組織法》規定，“監察委員”需年滿三十五歲，並具備曾任“立法委員”、直轄市議員或法官、檢察官等相關資歷。



本屆（第五屆）“監察院長”陳菊因健康原因已於二零二六年二月一日正式辭職生效，目前由“副院長”李鴻鈞代理“院長”職務。李鴻鈞原為親民黨秘書長及“立委”，後來退出親民黨，以無黨籍身份被蔡英文提名為“副院長”，當時政媒兩界普遍認為此舉的目的之一是意圖裂解親民黨。



而賴清德可能會“拾其餘唾”，有意以提名民眾黨的高層為“監察院副院長”的手法，來反制極力主張“廢除監察院”並拒絕推薦“監委”人選，還計劃將“監察院”年度預算砍至零元的民眾黨，甚至是要以此來推動裂解民眾黨。



實際上，這幾天就有媒體報導，“總統府”正在規劃的“監察院”新名單，可能會安排一位民眾黨重量級的女性“卸任立委”擔任“副院長”，以化解當前政壇僵局。相關消息還沒有獲得證實，此舉若非空穴來風，將被視為賴清德當局在“少數政府”困境下的關鍵轉守為攻之計。



而民眾黨按照“兩年條款”卸任的七名“立委”中，有黃珊珊、麥玉珍、林憶君等三人是女性。但以“重量級”來比照，就衹有黃珊珊一人。因為黃珊珊曾任民眾黨黨團副總召，而且還曾任柯文哲台北市政府的副市長及柯文哲競選總統總幹事。這個資歷，是作為越南華人的麥玉珍（因而創立了台灣新移民協會及台灣新住民黨），及作為藥師公會全聯會理事長的林憶君，所難以比擬的。

