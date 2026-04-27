港大成立治理與政策學院　塑造新跨學科樞紐

創院典禮現場（中評社 盧哲攝） 治理與政策學院院長、嘉裡集團基金教授（公共政策）黃勁豪（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月27日電（記者 盧哲）香港大學27日正式成立治理與政策學院（School of Governance and Policy），致力於塑造治理與公共政策未來的全新跨學科樞紐。日本前首相鳩山由紀夫，泰國前副總理蓬貼·特普甘乍那，2024年諾貝爾經濟學獎得主、芝加哥大學教授James A. Robinson等出席創院典禮。



據悉，港大治理與政策學院由社會科學學院、經管學院及法律學院共同支持成立，並整合了亞洲環球研究所（AGI）及當代中國與世界研究中心（CCCW）的學術資源。學院致力於推動全球治理與政策分析的卓越發展，策略性地連結公共、非營利及私營部門，透過凝聚頂尖學者、實踐者與優秀學生，以創新且循證的方案應對複雜的區域及全球挑戰。



治理與政策學院院長、嘉裡集團基金教授（公共政策）黃勁豪教授在開幕致辭中表示，學院的目標是建立全球思維，創造跨國界、跨機構、跨學科及跨部門的學習與研究機會。黃勁豪透露，學院在短短六至七個月內獲批開辦全新的“治理與政策碩士課程”，預計今年秋季迎來80名至100名新生。



黃勁豪期望，課程能在未來三至四年變成國際課程，招收30%海外學生。讓本地學生瞭解更多國際形勢，建立職場人脈。他表示，希望學生能應用學術研究發現，推動政策改進。此外，學院亦計劃推出一系列高層領導力培訓課程，聚焦人工智能治理、倫理與問責等全球熱點議題。



為慶祝學院成立，治理與政策學院於4月27日至29日舉辦“創院週”，匯聚全球頂尖學者、諾貝爾獎得主、前國家元首及資深政策專家，共同應對當前區域及全球性的迫切挑戰。



創院週由創院典禮揭開序幕，並邀得2024年諾貝爾經濟學獎得James Robinson 教授發表主題演講。活動翌日舉行的“全球領袖系列”講座，將由日本前首相鳩山由紀夫博士主講，探討“世界秩序變局下的中日關係前景”。同日，James Robinson教授將再次主持講座，深入分析“國家發展之路：經濟與政治制度如何推動成長與進步”。



活動最後一日將聚焦“全球政策挑戰與解決方案”對話環節，廖振揚教授會針對“大國夾縫中的東南亞：抉擇的困境”分享精闢見解，而 Carole Roan Gresenz 教授則會探討認知健康對家庭財務決策與財富溢出效應的影響。系列活動將由泰國前副總理蓬貼·特普甘乍那（Phongthep Thepkanjana）先生的演講作結，探討數位時代下的跨國詐騙及相關法律與政策爭議。



學院表示，創院週旨在建立一個前瞻性的跨學科平台，透過為期三天的深度討論，強化國際間的政策創新與協作，為日益複雜的全球治理環境提供新思路。