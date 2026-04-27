特朗普回應撤離時“跌倒”　稱是按特工要求

中評社北京4月27日電／美國總統特朗普26日在白宮記者協會晚宴突發槍擊事件後接受媒體採訪，稱涉事槍手“很極端”且“病得不輕”。在回答關於他在撤離過程中一度“跌倒”的問題時，特朗普辯稱，他按美國特勤局特工要求“趴到地上”。



新華社報導，特朗普在接受美國哥倫比亞廣播公司採訪時說，他讀了槍手的“宣言”，感覺槍手“很極端”。“從他寫的東西看，他經歷了很多……他的家人對他表示不滿，我認為甚至還向警察舉報了他……他可能病得不輕。”



當記者讀出槍手在其“宣言”中對特朗普的指控時，特朗普予以否認，稱槍手是個“瘋子”。



特朗普在描述槍擊現場時說：“他（槍手闖過安檢時）跑得太快了，當你在視頻里看的時候，幾乎就是一道殘影，我覺得美國國家橄欖球聯盟應該簽下他。”



視頻顯示，事發時，美國副總統萬斯先被護送離開，特朗普還待在原地。特朗普就此回應說：“這有一部分是我的原因，我當時想看看發生了什麼……很快我們意識到，這可能是個嚴重的問題……我可能讓他們（特工）的行動稍微慢了一點。”



在被問及被特工帶離現場時曾一度“跌倒”，特朗普辯解稱，他當時正向外走，走到一半時特工說“請趴到地上，請趴到地上”，“於是我趴到了地上，第一夫人也照做了”。



美國東部時間25日晚，正在舉行白宮記者協會晚宴的華盛頓希爾頓酒店傳出槍聲。特朗普緊急撤離，現場數百名記者和政商界人士趴地避險。特朗普隨後在社交媒體上說，一名涉事槍手已被拘捕。



美國媒體報導說，槍手科爾·艾倫在25日事發前幾分鐘，曾向家人發送一份“宣言”，自稱“友好的聯邦刺客”。在這份“宣言”中，艾倫稱“一想到本屆政府所做的一切，我就感到憤怒”。