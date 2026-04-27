中評社北京4月27日電／新華社援引美國阿克西奧斯新聞網站26日報導，一名美國官員和兩名知情人士表示，美國已收到伊朗通過巴基斯坦轉交的談判新方案。



阿克西奧斯新聞網站報導的伊朗談判新方案與黎巴嫩“廣場”電視台稍早前披露的伊朗三階段談判框架大體類似。三階段談判重點依次是結束戰爭、霍爾木茲海峽事宜、核談判。



阿克西奧斯新聞網站報導援引兩名消息人士的話稱，伊朗談判新方案首先聚焦于解決霍爾木茲海峽危機和美國封鎖問題。作為該方案的一部分，停火將被長期延長或各方將同意永久結束戰事。核談判只會在霍爾木茲海峽重新開放、美國封鎖解除後才開始舉行。



報導說，伊朗外長阿拉格齊在巴基斯坦首都伊斯蘭堡同巴方討論了這一新方案。阿拉格齊周末向巴基斯坦、埃及、土耳其和卡塔爾明確表示，就如何回應美國提出的長期停止鈾濃縮活動及將濃縮鈾運出伊朗的要求，伊朗領導層尚未達成共識。



報導還援引相關人士的話稱，預計美國總統特朗普將於27日與其國家安全和外交政策團隊就伊朗問題開會。其中一名官員表示，預計此次會議將討論當前與伊朗談判的僵局，以及伊朗戰事下一階段的潛在應對方案。



特朗普26日早些時候表示，如果伊朗希望通過談判結束兩國之間的戰事，可以主動聯繫美國。“如果他們想談，可以來找我們，或者給我們打電話。”