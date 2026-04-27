前3個月中國規上工業企業利潤增長15.5%

中評社北京4月27日電／國家統計局27日發佈數據顯示，1至3月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額16960.4億元，同比增長15.5%。



“一季度，面對複雜經濟環境，黨中央、國務院及時加大宏觀調控力度，靠前實施更加積極有為的宏觀政策，工業經濟穩步回升，規模以上工業企業利潤增長加快，裝備製造業和高技術製造業利潤快速增長，原材料製造業利潤兩位數增長，工業企業效益狀況呈現持續改善態勢。”國家統計局工業司首席統計師于衛寧說。



數據顯示，裝備製造業支撐作用明顯。一季度，規模以上裝備製造業利潤同比增長21.0%，拉動全部規模以上工業企業利潤增長6.8個百分點；佔全部規模以上工業企業利潤比重達33.7%，同比提高1.7個百分點。從行業看，一季度，電子行業受生產較好、價格回升等因素帶動，行業利潤增長124.5%，是支撐裝備製造業利潤快速增長的主要力量；鐵路船舶航空航天行業利潤增長16.7%，較1至2月份加快5.3個百分點。



高技術製造業利潤快速增長。一季度，規模以上高技術製造業利潤同比增長47.4%，拉動全部規模以上工業企業利潤增長7.9個百分點。從行業看，人工智能、半導體相關產業快速發展，帶動光纖製造、光電子器件製造、顯示器件製造行業利潤分別增長336.8%、43.0%、36.3%；智能化產品需求增加，智能無人飛行器製造、其他智能消費設備製造行業利潤分別增長53.8%、67.3%；綠色製造行業效益改善，環境監測專用儀器儀錶製造、鋰離子電池製造行業利潤分別增長100.0%、25.0%。



原材料製造業利潤保持兩位數增長。一季度，規模以上原材料製造業利潤同比增長77.9%，繼續保持高速增長態勢。從行業看，受航空航天、新能源、新一代信息技術等戰略性新興產業快速發展帶動，有色行業利潤增長116.7%。石油加工行業同比扭虧為盈，實現利潤總額229.4億元，化工行業利潤增長54.5%。