日本考慮出錢加強駐日美軍設施的抗打擊能力

中評社香港4月27日電／共同社報導，日本政府開始研究在最快今夏全面展開的有關駐日美軍駐留經費日方負擔（溫馨預算）的日美談判中，提出以日方承擔費用的形式加強美軍設施防護的方案。關於發生突發事態時的駐日美軍基地，通過提升即便遭受攻擊也能將損失降至最低並維持功能的抗打擊能力，增強同盟的威懾力與應對能力。此舉也意在向要求同盟國家在財政上作出貢獻的美國總統特朗普展示日方的努力，但也可能導致日方負擔部分金額增加。多名相關人士25日透露了這一消息。



日美談判的對象是2027年度起五年的駐留經費分擔。日方將由外務省和防衛省，美方由國務院和國防部的相關負責人出席。預計磋商將在夏季啟動，設想到年底達成協議。



關於加強抗打擊能力的費用，日方正考慮的方案有基於《日美地位協定》擴充以往主要用於營房、家屬住宅等的“設施整備費”，以及在每五年簽訂一次的特別協定中新增項目。設想為防範爆炸物和電磁波攻擊把基地地下化、加強建築結構以及分散部署等，將在與美方的協商中敲定具體措施。



據日本政府相關人士透露，美方已暗中向日方傳達了加強美軍設施防護的必要性，表達了可能增加負擔的預期。相關人士稱：“在目前年均2000億日元的負擔基礎上增加何種程度？談判或許將在秋季迎來關鍵階段。”



1996至2000年度分的駐留經費負擔支出達到峰值，五年總額為1.3521萬億日元。現行的2022至2026年度分的總額約為1.0551萬億日元。按單年度計算約為2110億日元，其中包括自衛隊與美軍用於聯合訓練的最新系統採購費用以及維修保養用機庫等建設費用。