德國總理：未看到美方在伊朗戰爭中的退出戰略

中評社北京4月27日電／當地時間4月27日，德國總理默茨在北萊茵－威斯特法倫州與學生交流時，就伊朗局勢、能源安全以及烏克蘭加入歐盟進程等發表一系列看法。



央視新聞報導，在談及伊朗衝突時，默茨表示，他目前“看不到美國在伊朗戰爭中選擇的退出戰略”。他指出，美國在相關衝突與談判中“並未形成真正具有說服力的戰略”，並認為伊朗方面“明顯比外界預期更為強勢”。



默茨表示，美國“顯然在缺乏整體戰略的情況下進入了這場衝突”，因此使得後續收場更加困難。默茨形容當前局勢“相當複雜”，並指出這一衝突已經對經濟運行產生直接影響。



在能源安全方面，默茨表示，德國仍保持向國際社會提供支持的意願，包括通過掃雷艦等方式確保霍爾木茲海峽通航安全，但前提是軍事衝突必須首先停止。



在烏克蘭加入歐盟問題上，默茨明確表示，烏克蘭在短期內加入歐盟並不現實。他指出，烏總統澤連斯基提出的2027年1月1日加入歐盟的設想“無法實現”，即便是2028年初也不現實。



默茨強調，在戰爭狀態下的國家無法加入歐盟，“衝突必須結束”。同時，烏克蘭仍需在法治、反腐以及制度改革等方面繼續達標，實現歐盟單一市場及開放邊界仍需較長時間。



他表示，歐盟應為烏克蘭提供“可信、不可逆並最終通向正式成員資格”的路徑，並稱相關分階段推進方案在近期歐盟層面討論中獲得一定支持，例如允許烏克蘭參與部分歐盟機構或歐洲議會機制，但不具備投票權。