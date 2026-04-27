外交部4月27日例行記者會全文

中評社北京4月27日電／4月27日外交部發言人林劍主持例行記者會：



應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，比利時副首相兼外交大臣普雷沃於4月27日至5月1日訪華。



應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，澳大利亞外長黃英賢將於4月28日至30日訪華。



總台華語環球節目中心記者：中方剛剛發布澳大利亞外長黃英賢訪華消息。發言人能否介紹此訪背景和中方期待？



林劍：在兩國領導人戰略引領下，中澳全面戰略夥伴關係保持向好發展勢頭。黃英賢外長訪華期間，王毅外長將同她共同主持第八輪中澳外交與戰略對話，就中澳關係及雙方共同關心的國際、地區問題深入交換意見。



中方期待通過此訪推進落實兩國領導人達成的重要共識，增進政治互信，深化互利合作，推動中澳關係穩定、健康、可持續發展，更好造福兩國人民。



路透社記者：中方對昨天的白宮槍擊事件有何評論？



林劍：中方關注這起槍擊事件，我們一貫反對和譴責非法暴力行為。



彭博社記者：上周五，美國以涉伊朗業務為由，制裁中國一家大型民營煉油廠。外交部對此有何評論？



林劍：中方一貫反對缺乏國際法依據的非法單邊制裁，敦促美方停止濫施制裁和“長臂管轄”的錯誤做法。中方將堅決維護本國企業的合法權益。



《北京日報》記者：中方剛發布了比利時副首相兼外交大臣普雷沃訪華消息，如何評價當前中比關係？中方對此訪有何期待？



林劍：中比是全方位友好合作夥伴。近年來，雙方高層交往頻繁，在貿易投資、航運物流、生物醫藥等領域合作穩步推進，成效顯著，切實造福兩國人民。



今年是中比建交55周年，此次訪問是普雷沃副首相兼外交大臣就任後首次訪華。中方期待通過此訪，同比方就雙邊關係和共同關心的國際地區問題深入交流，擴大共識、深化合作，推動中比關係持續健康穩定發展，為中歐關係發展作出新貢獻。



中新社記者：據報導，巴基斯坦總統扎爾達里正在訪華。發言人能否介紹日程安排？



林劍：今年是中巴建交75周年，中巴關係保持高水平的良好發展勢頭。巴基斯坦總統扎爾達里於4月25日至5月1日來華，訪問湖南省和海南省。中方願同巴方一道，推動兩國各層級、各地方友好交流合作，共同致力於構建更加緊密的中巴命運共同體。