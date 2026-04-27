印度壽星“大開殺戒”　持8槍處決好友

中評社香港4月27日電／慶生會變滅門血案！印度布蘭德沙爾（Bulandshahr）昨（26）日發生一起3屍命案，壽星因不滿友人在生日會上往臉部“塗抹蛋糕”，引發激烈口角，與同夥持槍大開殺戒，行刑式“處決”3名青年。



TVBS據《印度時報》報導，受害者為同一家人，分別為阿馬迪普（Amardeep Saini）、馬尼什（Manish Saini）及阿卡什（Akash Saini）。事發當晚，這群好友先在當地一家健身房為壽星吉圖（Jeetu Saini）慶祝生日，隨後移至住家附近繼續活動。



報導稱，當時友人在吉圖臉上塗抹蛋糕奶油助興，本來是生日常見的慶祝方式，不料吉圖卻當場發怒變臉，雙方隨即爆發激烈爭吵，喜事瞬間變調。



“不給機會求饒” 嫌持8把槍掃射



受害者家屬控訴，爭吵過後吉圖等人先撤退並號召大批同夥，帶著7至8把的特許槍枝重返現場。家屬痛訴：“他們一到現場就立刻開火，根本沒打算放過任何人”。阿馬迪普與其姪子馬尼什、阿卡什三人身中多彈，緊急送醫後仍宣告不治。



當地警方接獲槍擊報案立刻前往現場，抵達時已是一片狼藉。目前警方正全力調閱監視器畫面與採集現場證據。初步研判為健身房內的慶生糾紛引發肢體衝突，目前主嫌吉圖和其他同夥仍在逃。