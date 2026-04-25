美戰略界預測伊朗戰爭影響美中競爭四種情形

伊朗戰爭對中美博弈格局有影響 網絡相 中評社華盛頓4月27日電（記者 余東暉）美國智庫戰略學者分析，伊朗戰爭對美中戰略競爭的地緣政治影響可能出現四種情形，最可能出現的情形是一種不穩定的、沒有結果的和平局面。霍爾木茲海峽中斷的持續時間是決定衝突的影響是局限於區域，還是演變為系統性影響的最重要因素。



美國大西洋理事會斯考克羅夫特戰略與安全中心地緣戰略倡議的非常駐研究員西米諾（Jeffrey Cimmino）和曾任白宮國安會國防政策與戰略高級主任的大西洋理事會傑出研究員帕維爾（Barry Pavel）日前在該會官網發布“伊朗戰爭後地緣政治的四種可能情形”的分析文章。



經過近兩個月的戰爭，在脆弱的停火協議下，霍爾木茲海峽目前實際上仍處於高度緊張、有限通行的“雙重封鎖”之下。美國與伊朗的談判陷於僵局。特朗普26日表示，伊朗戰事“將很快結束”，並稱美國“將取得勝利”。他希望伊朗主動跟美國聯繫。伊朗26日則通過巴基斯坦向美方轉交了三階段談判的條件，三階段談判重點依次是結束戰爭、霍爾木茲海峽事宜、核談判。



大西洋理事會的兩位學者指出，圍繞這場衝突的討論大多集中在它將如何重塑中東格局，這是理所當然的，但還有另一個重要方面不容忽視：這場戰爭將如何影響美國與中國的競爭。他們提出了一系列情形，這些情形基於兩個因素的交匯點：美國未來在海灣地區的軍事投入程度（有限且側重於削弱伊朗的能力，還是持續且果斷的軍事行動），以及中國未來如何選擇自身姿態（被動且經濟上的機會主義，還是主動且戰略性地參與伊朗的復甦）。這兩個變量會相互影響。