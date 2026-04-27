陳茂波：“十五五”兩條主線值得港商界關注

香港特區政府財政司司長陳茂波（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月27日電（記者 盧哲）香港特區政府財政司司長陳茂波27日表示，國家“十五五”規劃綱要中，有兩條主線尤其值得香港商界關注：即產業體系要從剛性規模走向柔性生態，經濟循環要從單向通道走向雙向融合。陳茂波認為，當內需從量的擴張轉向質的升級，香港作為國際優質資源的首發站與轉化器，角色會更加吃重。



陳茂波當日出席由香港中華廠商聯合會（廠商會）舉辦的“‘十五五’規劃與香港的新機遇”高峰論壇，他在致辭時談到，國家“十五五”時期已經揭開序幕。香港作為國家的一部分，同時又是一個單獨關稅區和國際金融和創科中心，如何在國家發展大局中找準自己的定位和發展方向，是面向未來的關鍵問題。



陳茂波提到，在行政長官帶領下，各政策局已成立香港五年規劃編制小組，正全速推進這項開創性工作，並會於今年內完成。這份規劃之所以必要，是因為世界正在經歷一場範式轉移的重構——不是周期性升降，而是底層邏輯的切換。供應鏈、產業鏈、資金鏈、創新鏈加速重構，地緣政治與科技競爭交織，單邊主義與保護主義升溫。



“在這樣的環境下，一個經濟體需要有明確方向，才能堅持戰略定力。香港作為高度開放的細小經濟體，比任何時候都更需要一張清晰的航海圖，指引我們在複雜水域中穩舵前行。”陳茂波指出，國家“十五五”規劃綱要中，有兩條主線尤其值得香港商界關注。



第一線主線，是以新質生產力引領現代化產業體系建設。陳茂波表示，新一輪科技革命與產業變革加速演進，國家“十五五”規劃對科技創新的發展作出全面部署，推動科技創新與產業創新深度融合。這其中有三重趨勢正在交匯。



一是智能化。人工智能從輔助工具進階為產業底座，滲透千行百業，帶動製造能力與服務效率呈現幾何級增長。二是綠色化。雙碳目標從外部約束轉化為內生動能，驅動技術路線與商業模式的系統性重構。三是融合化。製造業與服務業的邊界加速消融，生產性服務業全方位賦能先進製造業，製造業服務化與服務業製造化雙向拓展。



陳茂波表示，這種深度融合，正在催生全新的產業組織形態，柔性供應鏈——便是其中一個必須重視的例子。



陳茂波解析，傳統供應鏈是計劃驅動、大批量、長周期，先大量生產，再賣；但柔性供應鏈是需求驅動、小批量、快反應，先小量試產，以實時數據試探水溫，爆紅了立即追加，滯銷了馬上止蝕。“內地不少企業已憑這套模式迅速開拓國際市場。這背後需要的不是單純的製造能力，而是數據穿透、物流敏捷、資金跟單、規則兼容的系統性協同。這正是現代化產業體系融合化特徵的商業體現，也是香港專業服務可以深度介入的環節。”



第二條主線，是以擴大內需與高水平雙向開放重塑經濟循環。



陳茂波說，“十五五”規劃強調擴大高水平雙向對外開放，重塑經濟循環。這裡的關鍵詞是雙向與循環。一方面，內地企業出海已從“可選項”變為“必答題”。面對複雜的國際經貿環境，企業需要的不再是單一“出口港”，而是一個能夠緩衝風險、調度資源、快速變陣的戰略根據地。



另一方面，國家正大力擴大內需、提振消費，推動從製造大國向消費大國邁進。這意味著更多環球優質商品和服務需要高效進入內地市場，而市場對個性化、訂製化、差異化供給的需求正在爆發。



陳茂波指出，當內需從量的擴張轉向質的升級，香港作為國際優質資源的首發站與轉化器，角色只會更加吃重。