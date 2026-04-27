陳茂波：地緣政治重塑是香港進化的信號

香港特區政府財政司司長陳茂波出席“‘十五五’規劃與香港的新機遇”高峰論壇（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月27日電（記者 盧哲）香港特區政府財政司司長陳茂波27日出席由香港中華廠商聯合會舉辦的“‘十五五’規劃與香港的新機遇”高峰論壇時表示，地緣政治的重塑，對香港貿易中心不是威脅，而是進化的信號。當全球供應鏈趨於區域化，香港作為超級聯繫人的價值，反而更加突顯。他提出，未來五年，香港可以朝“金融+”、“AI+”、供應鏈的中樞節點等方向探索。



陳茂波在致辭中提出，國家“十五五”的兩大關鍵方向，歸結為一個核心命題：產業體系要從剛性規模走向柔性生態，經濟循環要從單向通道走向雙向融合。面對這兩大方向，粵港澳大灣區可以說成為了“全能選手”——擁有高端智能製造的完整產業鏈與海量應用場景，也有香港在人工智能的研發優勢、國際規則、資金配置、專業服務的支持。包括香港在內的粵港澳大灣區發揮著在環球層面也難以替代的定位——“國際金融中心+人工智能前沿陣地+完備高端製造業生態”。



陳茂波認為，香港肯定是大灣區城市中，兼具國際金融與國際人才高地的國際“超級接口”——連接國際頂尖科研、內地強大產能，以及全球資金網絡。基於這個定位，未來五年，香港可以朝三個方向探索。



第一，是“金融+”——讓金融從資金中介進化為產業基建。陳茂波說，現代化產業體系的建設，需要實體經濟、科技創新、現代金融、人力資源協同發展，讓金融服務為實體經濟注入活水。這個邏輯放在香港，尤為貼切。



“過去，我們習慣將香港金融中心的角色理解為一個高效的籌融資平台。這個功能依然重要，”陳茂波指出，但未來五年，國家推動現代化產業體系建設，需要的不再是單純的資金管道，而是全周期、全鏈條的產業金融基建——從天使投資到耐心資本，從風險定價到跨境資本配置，從知識產權估值與貿易到大宗商品戰略儲備與定價。科技和產業，離不開資金的全生命周期支持。



“金融+”的內涵，正是讓金融力量滲透產業的每一個環節：創新科技如是，綠色轉型如是，基建發展如是。陳茂波表示，未來將繼續強化“政府引導、市場主導”的模式，為市場創造更大空間。

