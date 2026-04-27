白宮記協晚宴槍聲緣何而起？

中評社北京4月27日電／美國白宮記者協會晚宴槍擊案嫌疑人身份和動機等相關信息逐漸浮出水面。從美國媒體披露的信息看，嫌疑人對特朗普政府“感到憤怒”，並聲言其襲擊目標是美國聯邦政府官員。



新華社報導，晚宴槍聲究竟緣何而起？分析人士認為，這起槍擊案是美國政治極化、社會撕裂、槍支氾濫等諸多深層矛盾的縮影，多重因素疊加讓政治暴力成為美國社會常態。然而，美國共和、民主兩黨並不真正在乎這些問題的解決，反倒在中期選舉臨近之際“借題發揮”，將其當作贏得黨爭和競選造勢的工具。



嫌疑人有何“政治動機”



多家美媒26日披露，31歲嫌疑槍手科爾·艾倫在事發前幾分鐘向家人發送一份“宣言”，自述他開槍背後的“動機”，並表達對特朗普政府的不滿。



艾倫稱對“本屆政府所做的一切感到憤怒”。英國《衛報》分析，嫌疑人“宣言”中暗指對特朗普政府一系列政策不滿。他稱“不願讓戀童癖、強姦犯和叛徒的罪行玷污我的雙手”，是在影射震驚全球的愛潑斯坦案；提到“被炸飛的學童”，則指向美軍2月底轟炸伊朗小學一事。



艾倫在“宣言”中說，美國政府官員是他開槍的目標，優先度按級別從高到低排序，但特勤局特工、警察、安保人員等只在“必要時”會成為目標，酒店員工和其他賓客“根本不是目標”。



艾倫還提到美國社會的種種問題，認為有人“受到壓迫”，有人甚至包括法官“不遵守法律”等。



26日晚些時候，在與美國哥倫比亞廣播公司的訪談中，總統特朗普對於艾倫的“宣言”，尤其暗指他與愛潑斯坦案關聯的部分非常憤怒，並稱槍手是“瘋子”。



除“宣言”外，美國媒體還注意到，嫌疑人來自民主黨主政的加利福尼亞州，2024年還曾向時任民主黨籍副總統哈里斯的總統競選團隊捐款25美元。

