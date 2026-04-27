孫東：香港以“北中南”格局建三大創科園區

香港特區政府創新科技及工業局局長孫東（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月27日電（記者 盧哲）香港特區政府創新科技及工業局局長孫東27日出席香港中華廠商聯合會“‘十五五’規劃與香港的新機遇”高峰論壇並發表主旨演講。孫東表示，香港正以“北中南”格局建設三大創科園區，其中北部的河套香港園區和新田科技城，將成為香港融入和服務國家發展大局、深度參與大灣區發展的橋頭堡。



孫東在演講中表示，在新一輪科技革命和產業變革下，新質生產力將會是推動現代化、實現高質量發展的關鍵要素。國家“十五五”規劃提出要建設現代化產業體系，加快高水平科技自立自強，推進數字中國建設等戰略任務，同時明確支持香港建設國際創新科技中心，加快北部都會區建設，以及支持香港打造國際高端人才集聚高地，香港將會迎來更多重大機遇。香港作為國家重要的科技力量，應當主動對接國家重大發展戰略。



孫東說，在行政長官的帶領下，特區政府當前正在編制香港的五年規劃。創新科技及工業局（創科工業局）正循三個方面推動香港創科發展，助力國家的高質量發展，包括：高水平建設“三大創科園區、五大研發機構”發展格局，促進上、中、下游協同發展；高水平構建現代化產業體系，推動香港新型工業化發展；響應國家“人工智能＋”行動，推動及深化香港人工智能的全方位發展。



孫東表示，香港正以“北中南”格局建設三大創科園區。南邊的數碼港聚焦數碼技術，如人工智能、網絡安全、區塊鏈、金融科技等；中部的科學園則是成熟的創科樞紐，在生命健康、微電子、人工智能與機械人及先進製造領域繼續推動產、學、研的綜合發展，目前已匯聚約1 400家科技企業；而位於北部，剛於去年年底開園的河套香港園區（河套深港科技創新合作區香港園區）和現正加速開發的新田科技城，將成為香港融入和服務國家發展大局、深度參與大灣區發展的橋頭堡。



至於五大研發機構，除了原有的香港生產力促進局和香港應用科技研究院之外，也在建設三個聚焦科技前沿領域的研發院：包括於二○二四年成立的香港微電子研發院，聚焦第三代半導體核心技術攻關、產學研合作，以及中試等工作；香港人工智能研發院則已成立董事會，預計在下半年正式營運；生命健康研發院將會以“1＋3”模式營運，“1”即是位於河套香港園區的生命健康研發院總院，“3”是指由三所大學領導的研發院分院，將按各自指定的研發方向差異化發展，促進本地與海內外大學或科研機構的跨學科合作。



除此之外，香港有15所全國重點實驗室，配合國家重大需求從事基礎及應用研究的工作。香港的國際科研旗艦項目InnoHK創新香港研發平台下設有三個平台，共38所研發中心，聚焦醫療科技、人工智能與機器人，及可持續發展、能源、先進製造和材料。



孫東說，通過“三大創科園區、五大研發機構”，再加上五所世界百強大學，香港創科體系新發展格局基本成形，我們期望可以匯聚更多國際頂尖的創新資源，鞏固科研實力，推動更多技術突破及成果轉化，助力香港系統性推動創科發展，貢獻國家新質生產力發展。



孫東還提到，算力是發展人工智能的關鍵支撐。目前，香港的整體算力已達每秒5 000 PFLOPS，包括數碼港人工智能超算中心的3 000 PFLOPS。但面對不斷上漲的算力需求及日益加劇的全球算力競爭，香港需要發展更先進的算力設施維持人工智能發展的核心競爭力。為此，香港早前選定位於北都的沙嶺作為國際數據園區的選址，項目已於上月正式動工，預計會於二○二九年或之前開始營運，並在二○三二年或之前提供每秒18萬千萬億次浮點運算次數的算力，相當於目前香港算力的36倍，更好應付本地、大灣區以及周邊地區的算力需求，打造香港成為區域先進數據及算力樞紐，助力人工智能的產業發展。