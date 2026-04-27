日政府推動修改安保三文件的專家會議首次開會

中評社香港4月27日電／共同社報導，日本政府27日在官邸召開了推動修改《國家安全保障戰略》等三份安保相關文件的專家會議首次會議。首相高市早苗表示：“徹底加強防衛力必須自主推進。”鑒於俄烏衝突及中東局勢，她強調有必要探討“新型作戰方式”和防備長期戰。增加防衛費的目標也是主要議題之一，確保穩定財源成為課題。專家會議計劃到秋季結束前彙總建議。政府力爭年底完成安保三文件的修訂。



高市在會議上強調稱：“冷戰後相對穩定的國際秩序已成為過去，地緣政治層面的國家間競爭在加劇。”她還提到，有必要在海上保安能力、網路安全、經濟安全保障等各種領域推進相關舉措。



該會議名為“從綜合國力思考安全保障的專家會議”，是由2022年已設立的會議改組而成。成員包括前外務事務次官佐佐江賢一郎、人工智慧（AI）與經濟安保領域的專家以及經濟界和媒體機構高管等，總計15人。



首次會議可能著眼于制定現行三文件的2022年以來國際局勢變化，比如中國的經濟脅迫、對既有國際秩序持輕視姿態的美國第二屆特朗普政府外交政策等，討論了相關課題。



自民黨與日本維新會正協調5至6月期間彙總關於修改三文件的建議。政府設想8月制定修改綱要草案，力爭12月在內閣會議上敲定。