《太平年》編劇：吳越模式彰顯和平價值

《太平年》編劇董哲回答中評社記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月28日電（記者 陳思遠）“《太平年》在國家統一概念上有三種模式，其中吳越模式最好。在今天伊朗、加沙、烏克蘭等案例擺在面前的局面下，吳越是以其民至於老死不識兵革，極具現實意義。”《太平年》編劇董哲27日參加在北京舉辦的“兩岸青年影人交流工作坊”活動時，在回答中評社記者提問時作出以上表述。



董哲，大陸著名編劇、導演，曾獲中國電影華表獎優秀編劇獎，代表作有《太平年》《英雄連》《建軍大業》《智取威虎山》《建黨偉業》等。



活動現場，董哲分享了自己多年來的創作經驗及行業觀察。他表示，影視創作者必須面對年輕人和未來市場，瞭解觀眾心理狀態和反饋內容，不能與觀眾脫節。



他以《太平年》為例，談及在該劇創作過程中，最大難點並非歷史史實與細節考據，而是如何利用1000年前的社會背景與人物故事，同當下二三十歲的年輕人對話，並且激發年輕人的興趣讓其主動對接。



中評社記者問道，觀眾解讀《太平年》時，認為這部劇用歷史為推進祖國統一提供啟示，在創作過程中是否有意朝這方面構思？什麼東西能夠激發兩岸年輕人的共同興趣？



董哲表示，作品的創作推進是順行過程，而觀眾的事後解讀屬於逆行過程，後者無法完整還原作品最初的創作思路。他說，就創作本身而言，其“值域”太廣，因此，影視作品播出後，往往會呈現多元解讀的現象，官方、民間，不同性別、不同年齡段的觀眾，會形成差異化的理解。



談及兩岸問題，董哲認為其涉及歷史問題、文化問題、軍事問題、經濟問題。他說，歷史文化層面，涉及到兩岸人民如何看待共同的歷史，我們是不是小時候都背過唐詩宋詞？我們是不是對中華民族歷史上大一統的王朝有共同的認識？我們是不是都對過去2000多年這段共同的歷史有認同感？

