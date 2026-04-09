快評：今定誰選新北市長　藍白又一合作典範

新北市長選戰藍白衹有合作，才有可能勝選。 中評社快評／藍白由誰代表參選新北市長，相關民調結果今天下午公布。國民黨參選人李四川與民眾黨參選人兼黨主席黃國昌下午將共同出席記者會，一起面對結果。



新北市人口數近400萬、合格選民數全台最高，被視為台灣“天下第一大市”與選舉的“一級戰區”，向來是“總統”大選的指標地區。新北市長期被認為藍略大於綠，是國民黨的鐵票防線之一，但各區域板塊因選民結構不同，藍綠力量常有拉鋸。



此前，藍白決定透過民調方式統整出最強候選人參選。民調以對比式進行，採手機、市話3：7模式，僅公布贏家人選，不公布具體民調數字，民調結果由勝出的一方向社會大眾說明。



新北推出人選之前，藍白已在本月7日通過民調推出民眾黨前“立委”、嘉義黨部主委張啟楷代表藍白參選嘉義市長，為嘉市選舉史寫下首度藍白合作新頁，讓嘉市成為藍白合示範區。台灣年底選戰出現藍白合聯軍對戰綠營的全新選局。除此之外，基於現任優先與藍白合作架構，國民黨決定在新竹市禮讓無黨籍（原民眾黨籍）的現任市長高虹安，不在新竹市提名候選人。



今年3月18日，國民黨中常會通過“2026年中國國民黨與台灣民眾黨聯合治理暨地方選舉合作協議”。黨主席鄭麗文表示，這份協議往藍白合跨出重要的一步，為政黨合作、聯合治理建立典範。



綜合各方訊息，李四川今天勝出民調的可能性較高。此前黃國昌曾說，他跟李四川有很好的溝通，民主政治本就該是場君子之爭，期待這次彼此間能展現出民主典範。黃國昌說到做到，藍白新北合作持續進行，協調氣氛融洽，雙方有共同目標，就是勝選。



今年3月11日李四川獲國民黨徵召出戰新北市長，被問及如果藍白整合成功能否納黃進競選團隊？李四川說，假設理念相符，當然可以作為團隊，如何合作仍由黨中央來協調。



從近期相關民調分析，新北市長選戰藍白衹有合作，才有可能勝選。同時，新北市有基礎、有條件成為藍白的合作典範。