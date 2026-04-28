香港樓價急彈　二手放盤減兩成剩2.8萬夥

中評社香港4月28日電／樓價急彈，二手筍盤被消耗，目前全港二手放盤量只剩約2.85萬夥，按年驟減2成，上車盤搶手，其中天水圍嘉湖山莊叫價400萬以下的單位已經“歸零”，逼使購買力轉投他區，被喻為上車重鎮的元朗區，有用家不惜以359萬元承接單幢樓冠豐大廈2房戶，單位短短3個月炒貴61萬或20%。



大公報報導，特區政府積極引入外來人才，加上人民幣升值效應，內地客紛紛來港買樓，本港樓價急速回升。中原城市領先指數CCL於去年3月見底反彈，最新已漲至逾153點，至今累升約14%。買家憂遲買會貴，爭相加快置業，個別業主亦趁旺封盤，令二手放盤量應聲下降。



據中原地產網站顯示，最新全港二手放盤量約28561夥，較去年同期約3.59萬夥減少約20%，對比2024年2月即撤辣前逾4.09萬夥，更大幅減少逾3成。現時400萬元以內的放盤量衹有約3883夥，佔全港盤源約13.6%。



第一城400萬內僅餘凶宅同層



多個熱門上車屋苑鬧盤荒，美聯物業區域聯席董事黃錦瀚透露，沙田第一城400萬內放售盤衹有2夥，均屬凶宅同層的單位。中原地產資深區域營業經理文家輝表示，嘉湖山莊不少業主趁市旺封盤反價，現時確認放售、叫價400萬以內的盤源“零供應”，最平入場單位跳價至418萬元，為麗湖居7座低層E室2房戶，實用面積446方呎，意向呎價9372元。



細價盤選擇較多的元朗區，吸引購買力流入。中原地產元朗區域營業經理王勤學表示，元朗本月累錄159宗二手買賣，追平上月全月。



他續說，隨著平價放盤被吸納，加上部分業主反價，現時元朗區叫價400萬元內的二手放盤只剩約320夥，對比半年前減少約25%。供應主要來自元朗市中心單幢樓，例如好順意大廈B座中層2室，實用面積266方呎，採2房間隔，業主叫價310萬元。



荃灣中心不足1年漲28%



二手缺盤，造就細價樓身價飆升。美聯物業營業經理郭展鵬透露，元朗市中心的冠豐大廈剛錄短炒獲利，單位是低層A室2房戶型，實用面積329方呎，投資者今年1月僅以298萬元買入後，隨即以370萬元放盤，剛減至359萬元賣出，實用呎價10912元，持貨僅3個月賬面速賺61萬元，單位炒貴20.5%。



美聯物業高級分區營業經理鍾家豪透露，資深投資者呂宇健去年5月以289萬購入的荃灣中心18座低層D室1房戶，實用面積329方呎，剛以370萬元沽出，實用呎價11246元，短短11個月賬面勁賺81萬，不足1年炒貴28%。



中原地產資深分區營業經理餘仲平表示，荃灣映日灣1座高層G室，實用面積442方呎，獲上車客以886萬元購入，實用呎價達20045元，料創屋苑2房戶型二手呎價新高。