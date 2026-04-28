香港多個新盤增優惠　五一長假吸客

封海倫（左）稱，瑜一·天海新增音響禮券優惠。（大公報） 中評社香港4月28日電／五一長假將至，發展商伺機出擊。旭日國際旗下屯門黃金海灣·意嵐加推價單第6號涉及70夥，折實平均呎價逾1.46萬元，周五推售28夥。價單6號涵蓋23夥一房、33夥兩房及14夥頂層特色戶，實用面積由350至516方呎，樓價折扣額3%，折實426.6萬至831.7萬元，折實呎價12017至16770元，折實平均呎價14626元。折實呎價及售價最低為第5A座5樓G一房單位，實用面積355方呎。項目同步落實銷售安排，周五黃金周首日假期推售其中28夥。該盤累售逾1140夥，套現逾49億元。



瑜一·天海送音響禮券



大公報報導，華懋何文田站頂瑜一·天海亦於5月1日推新安排。華懋集團銷售及市場總監封海倫表示，項目新增音響禮券優惠，名額56個，每戶價值7萬至10萬元，總值逾506萬元。即日加推全新6夥兩房戶，全部可享維港景致，於5月1日起招標。全新裝修的兩房單位昨日起對外開放。



封海倫補充，瑜一系列累售724夥，套現逾123億元，單是4月已售11夥，套現逾2.78億元。



海瑅灣設20萬租金保障額



信和置業（00083）牽頭發展的日出康城海瑅灣，獲中原地產引入置業優惠。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，配合五一黃金周及母親節，即日起至5月10日，經該行入市的首20名買家再經中原租出，可享首2年“收租保”禮遇，保障額最高達20萬元，優惠先到先得，送完即止。該盤昨連沽4夥，套現逾4275萬。項目累沽643夥，套逾56億。本月速沽284夥，套逾22億元。



新世界（00017）大圍站柏傲莊Ⅲ成交持續。營業及市務部總監何家欣表示，項目第7日截標再標售4夥三房，套現逾8100萬元，成交價1805.2萬至2191.8萬元，呎價25201至30600元。連同價單發售部分，9個銷售日售出274夥，套現約45億元。周四（30日）第三輪價單發售45夥，折實921.6萬元起，折實呎價25671元起。賣前一日截票。



恒地（00012）牽頭發展的啟德天瀧錄“一客兩食”。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，獲大手買家以8768萬元連購兩夥大宅，包括6座25樓A室及6座25樓B室，實用面積1085及1102方呎，成交價4341萬及4427萬元，呎價40009及40172元。



路勁旗下黃竹坑晉環，剛售出第2A座42樓A室三房戶，實用面積1110方呎，連1017方呎天台、1個車位成交價4873.7萬，呎價43907元。全盤僅餘3夥待售。