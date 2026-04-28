歐洲兩科企在港落戶　拓亞洲市場

中評社香港4月28日電／在全球地緣政治局勢日益複雜的背景下，生物科技創新企業正面臨前所未有的“去風險化”壓力。香港憑藉長期穩定的營商環境與健全的制度，正吸引這些企業前來設立據點。投資推廣署去年出訪瑞士，成功協助多家生物科技公司落戶香港。其中，總部分別位於瑞士及法國的Quant Biomarkers AG和OncoNex Remunity Therapeutics，均將香港視為“安全港”，計劃在港建立研發團隊，進而拓展內地及整個亞洲市場。



大公報報導，“創新不能等待，我們需要在複雜的地緣政治格局中，找到穩定的發展支點，而香港正是這樣的選擇。”Quant Biomarkers AG聯合創辦人兼行政總裁Sanja Baumann－Tomovska認為，特區政府對科技企業的支持，加上香港完善的創科生態系統，正吸引越來越多生物科技公司來港，帶來大量人才、新創意及全球投資。



加入港深創科園計劃



Quant Biomarkers專注於心臟、腎臟及代謝疾病領域的生物標誌物解決方案開發，其香港子公司已獲准加入港深創科園的IGNITE計劃，獲得總額600萬元的非稀釋性資金支持。Tomovska表示，公司計劃以香港為亞洲總部，深度融入大灣區及北部都會區的創科生態，重點推進慢性腎病早期檢測產品RenoRisk®的臨床研發與市場落地。公司正與瑞士領先機構及香港大學建立合作，進一步驗證產品。



Tomovska指出，全球慢性腎臟病患病人數約8.5億，而香港毗鄰擁有8600萬人口的粵港澳大灣區市場，為產品臨床測試提供了大量機會。她預計兩年內推出首個研究用檢測試劑，後續逐步完成認證並推出系列產品。初期將招聘5至15名全職員工，隨著商業化進程加快，將進一步擴大團隊。



同樣看好香港發展潛力的OncoNex Remunity Therapeutics，是一家專注於癌症治療領域的臨床階段企業。該公司總經理Alain Vertès表示，香港的集群效應顯著，創科生態完善，且能快速對接內地市場的審批資源與製造能力，是企業拓展亞洲市場的理想跳板。



集群效應顯著 創科生態完善



該公司已獲准加入港深創科園的GAS計劃，獲得高達600萬元的資助。該公司正在全球推進兩項同類最佳的Ⅰ／Ⅱ期資產。作為由NxR Biotechnologies GmbH（瑞士巴塞爾）支持的項目，Alain表示，該公司計劃在港招聘約10人的臨床團隊，開展臨床前及臨床研究工作。



Alain指出，香港不僅是其亞洲研發基地，更是上市籌備的重要支點。他表示，現時已在建立相關連接，為未來籌集更多資金做準備，目標在三、四年後在港上市。同時，希望依託香港的區位優勢，對接內地優秀的小分子CDMO製造商及臨床研究合作夥伴，加速癌症治療產品的研發與市場轉化，目標瞄準十億美元級的市場。