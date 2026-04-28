港首四月引入17生科企　吸資13億

中評社香港4月28日電／投資推廣署近年積極吸引國際生物科技企業來港，繼去年首次參與瑞士生物科技日（Swiss Biotech Day），下月再率團前往瑞士巴塞爾。投資推廣署創新科技與生命健康科學總裁黃煒卓透露，今年首四個月已有17家海外及內地生物科技公司落戶香港，帶動超過13億元投資。他期望年底前落戶公司達40家，涵蓋藥物、先進療法、診斷、醫療器械及中醫藥等領域。



大公報報導，黃煒卓表示，海外企業落戶香港主要考慮人才供應、研發設備及知識產權保護─這是香港獨特優勢。



年底前料累計40企落戶



目前生物科技投資及落戶趨勢呈三大方向：其一，先進療法產品：基因治療、細胞治療等企業來港增加；其二，傳統中醫藥企業：顯著增加，利用香港嚴格生產標準開拓東南亞及海外市場；其三，AI藥物發現：傳統大型藥廠落戶減少，但新興科技公司湧現，類型更趨多元，AI在藥物開發中的應用大幅增加，成為行業熱點。



過去兩年，投資推廣署已與約30家歐洲公司接洽，其中20家為臨床階段生物製藥公司。黃煒卓指出，2025年瑞士生物科技日期間，共有21家瑞士生物科技公司對香港表達興趣；當中7家已確認參加今年5月在香港舉行的“亞洲全球健康峰會”。更實質的進展是，4家歐洲企業早前獲港深創新及科技園（HSITP）孵化計劃取錄，正式落戶香港。



此外，投資推廣署未來兩個月將有多項海外推廣活動，包括前往澳洲參加AusBiotech。黃煒卓指出，在地緣政治影響下，澳洲生物科技公司正將興趣從美國轉向亞洲市場。