MPF大反彈　4月人均賺二萬元

中評社香港4月28日電／強積金經歷3月份破紀錄的千億虧損後，短短一個月內有望戲劇性逆轉。積金評級表示，截至4月22日，強積金4月以來錄得約6.35%的投資增長，足以幾乎全數收復上月高達1020億元的歷來最大單月虧損。而計及新供款後，總資產更預期於本月底創下約1.635萬億元的歷史新高。打工仔強積金回報由3月人均蝕2.13萬元，變為4月料人均賺2.03萬元。



香港內地股票基金錄8.8%回報



大公報報導，今次強積金大反彈的主力，正是上月全線報跌的股票基金。亞洲股票基金月內急彈15.54%，為表現最好的基金；其次為美國及環球股票基金，均錄9.5%回報；香港及內地股票基金排第三，錄8.88%回報。



積金評級主席叢特朗普（Francis Chung）表示，從史上最大單月投資虧損，到僅約30天後有望創下總資產新高，充分展現當前市況的高度波動。他強調，強積金是長期退休儲蓄工具，成員不應試圖預測市場走勢或進行短線投機。“一旦判斷錯誤，成員的退休儲蓄將難以承受代價。”他再次呼籲成員“停止投機，專注投資”，堅持分散投資及長期持有。



專家：政治市難估 宜靜觀



叢特朗普特別提到，預設投資策略（DIS）基金在波動市況中展現出穩健特質。上月強積金錄得歷來最大單月虧損時，DIS旗下的“核心累積基金”在24個基金類別中排名第13，非最差；本月預期整體資產創新高之際，其排名為第11，非最好。他表示，按月表現而言，預設投資策略從不會是最好，但也絕不會是最差。然而它最能在長期中保持穩定。成功長期投資的關鍵在於分散投資與穩定性，而預設投資策略兩者兼備。



灣區保險經紀首席企業業務總監鍾建強表示，現時是政治市，市場波動強勁，建議投資者一動不如一靜，否則容易出現高買低賣情況。他指，現時影響市場走勢有兩大因素，一是美伊戰爭，二是息口走勢，但都受政治影響，難以過去傳統智慧預測。他建議打工仔應好好利用強積金的平均成本法，不要因短期市況波動輕言作調配資金。他又提到，今次美伊戰爭中國受影響較少，人民幣亦成避險貨幣之一，長遠看好內地及香港股市，認為打工仔可視為長期配置，但若接近退休年齡的打工仔，則建議考慮DIS，可分散投資之餘，亦隨年齡自動調整投資組合的股債比例。