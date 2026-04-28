美國海軍部長“丟官”凸顯“造艦焦慮”

中評社北京4月28日電／據美國《國會山》日報網站4月23日報導，美國海軍部長約翰·費倫突遭解職，是在國防部長皮特·赫格塞思管理下的人心惶惶的五角大樓發生的最新一起解雇事件，這說明特朗普總統對其野心勃勃但極具爭議的美國造艦規劃深感焦慮。



費倫任職時長僅13個月，是特朗普第二任期首位遭撤換的軍種部長。自赫格塞思上任以來，已有三十餘名軍方高官遭到解職。



海軍部長被解職一事發生在總統正大力推動美國造船業發展之際。發展造船業是這位美國三軍統帥為了抗衡中國的工業與海軍力量而越來越看重的工作重點。



退役海軍少將馬克·蒙哥馬利23日表示，他對費倫被解雇一事“並不感到失望”，但他說自己對費倫的不滿在於“特朗普”級戰列艦一事。



蒙哥馬利說：“他(費倫)和總統炮製了一個極其糟糕的主意，即建造一種被稱為戰列艦的龐然大物。這至少要花費240億至260億美元。光是第一艘的造價就相當於大約12艘驅逐艦的造價。”



去年12月，特朗普宣布打造作為美國海軍“黃金艦隊”一部分的新型戰列艦，它被視為海軍“阿利·伯克”級驅逐艦的升級版。



美國有線電視新聞網22日晚報導，赫格塞思與特朗普就造艦一事會面後，特朗普確信費倫必須走人，於是要求費倫辭職。



一名不願透露姓名的前美國官員23日告訴記者，費倫被解職與造艦有關。

