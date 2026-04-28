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直擊中國空軍戰機地靶實彈射擊訓練
http://www.CRNTT.com   2026-04-28 10:58:03
　　中評社北京4月28日電／近日，中國空軍某部組織地靶實彈射擊訓練，檢驗飛行員精準打擊、低空突防及部隊協同保障能力。

　　來源：央廣軍事
 


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