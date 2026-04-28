全球首個機器人“世界統一模型”發布

自變量機器人。（香港文匯網） 中評社香港4月28日電／4月27日，廣東省人工智能應用對接大會在深舉行，自變量機器人正式發布全球首個基於世界統一模型架構（WUM）的具身智能基礎模型WALL－B，這一突破從底層架構到訓練範式實現徹底重構，為機器人裝上真正能“理解”世界的“新大腦”。據悉，首批搭載該模型的“機器人實習生”將於5月25日走進真實家庭，承擔擺鞋、疊衣、鏟貓砂等家務，成為家庭中“不知疲倦”的新成員。



香港文匯網報導，“目前全球沒有任何一台機器人，可以在無遙控操作的情況下，獨立完成一次家庭綜合整理任務。”自變量創始人王潛直言，當前主流機器人本質是“命令行或遙控機器人”，其動作要麼預先編程、要麼遠程操控，雖能在工廠重復固定動作，卻無法應對家庭環境中千變萬化的場景，這並非能力差距，而是技術範式的失效。



自變量給出的破局之道，在於重構機器人“大腦”而非硬件本體。WALL－B採用的世界統一模型（WUM），借鑒蘋果M1芯片統一內存架構理念，將視覺、語言、動作、物理預測等所有能力整合在同一網絡中聯合訓練，徹底消除模塊邊界、數據搬運和信息損耗，標誌著具身基礎模型從VLA架構向原生多模態融合架構的重大跨越。

