富權：從游盈隆與“內政部”不同調說開去

中評社香港4月28日電／澳門新華澳報28日發表富權文章：從游盈隆與“內政部”不同調說開去。以下為文章內容。



台灣地區“中選會”昨日舉行新任主委交接典禮。新任“中選會”主委游盈隆談及未來六大挑戰包括“陸配參政權”議題，他認為除非台灣地區“憲法”與相關法律做出妥適周延的因應和修正，畢竟兩岸關係有其特殊性，現階段用“國籍法”處理陸配參政權問題，實屬牽強，且具有高度爭議性。但“內政部”於傍晚發表聲明，仍重申要依“國籍法”二十條規定，欲擔任台灣地區民選公職者，均應於就職前辦理放棄“中華民國”以外國籍，並於就職內一年內完成。“本部依法行政，從未改變立場”。



游盈隆與“內政部”對陸配參選權的“不同調”，這不僅是一場關於法律適用的爭議，更深刻地揭示了台灣內部在兩岸關係定位、民主價值與政治現實之間的複雜拉扯。首先是意識形態的對立，“內政部”的做法，被廣泛批評為是民進黨當局推行“兩國論”的具體表現，透過將大陸配偶定位為“外國人”，並以此剝奪其政治權利，旨在強化兩岸的區隔與對立，服務於其“抗中保台”的政治論述。其次是政治現實的考量，游盈隆作為“中選會”主委，其職責是維護選舉的公正與中立。他點出法律適用的“牽強”與“模糊”，不僅是基於專業的法律判斷，也反映了選務機關在政治壓力下，試圖回歸法制面的努力。他的表態，客觀上對民進黨當局的意識形態操作構成了一種制衡。再次是民主價值的檢驗，陸配群體在台灣地區長期生活、納稅、參與社區發展，卻被剝奪基本的參政權，這無疑是對民主社會平等原則的挑戰。這場爭議也成為檢驗台灣社會是否真正包容多元、保障人權的試金石。



總而言之，游盈隆與“內政部”的“不同調”，表面上是法律技術的爭議，實質上是台灣社會如何定義自身、如何面對兩岸關係的深層矛盾。這個問題若不從根本上透過法律修正或政治對話解決，未來勢必還會出現更多類似的爭議案例，持續消耗台灣的社會成本與民主能量。游盈隆的表態雖然無法直接改變現行法律，但對陸配群體而言，具有相當程度的正面意義。



作為“中選會”主委，游盈隆最直接的影響力在於選舉的執行與候選人資格的審查。依現行《兩岸人民關係條例》，陸配取得身分證滿十年後即可取得參政權。這為“中選會”未來審查具有陸配背景的候選人資格，提供了明確的法源依據，避免了因法律適用模糊而產生的爭議。游盈隆強調面對即將到來的選舉，“中選會”需要很明確的依據來審查參選人的資格要件。這意味著在選務執行上，他傾向於回歸《兩岸人民關係條例》這一“特別法”，而非“內政部”所主張屬於“普通法”的“國籍法”，按照“特別法優於普通法”的法理原則，這在程序上為符合資格的陸配參選者提供了保障。

