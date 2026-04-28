周大福踩過界　進軍家居市場

周大福珠寶在廣東道旗艦店的正門安放一棵懸掛約3,500塊純金樹葉的黃金銀杏樹。 香港文匯報 中評社香港4月28日電／香港零售業正處轉型期，機遇與挑戰並存。周大福珠寶（1929）今年2月於尖沙咀廣東道開設全球首家旗艦店，並將於5月中舉行開幕典禮，同步宣布突破珠寶領域，推出“周大福家居”（Chow Tai Fook Home）。周大福珠寶集團副主席鄭志雯表示，透過進軍家居領域，集團正不斷拓展周大福珠寶於消費者心中的品牌底蘊，同時進一步鞏固其在國際奢侈品市場中的地位。



香港文匯報報導，隨著內地“五一黃金周”到來，市場關注旗艦店會否推出特別促銷或新品部署。集團回應查詢時表示，廣東道旗艦店是集團一個具策略性的部署，尤其見到旅客逐步回流，對該店的客流及業績展望持正面態度，並形容自2月試業以來成績理想，成功吸引大量顧客到訪，雖然現階段未能透露具體業績數字，但整體反應理想，形容顧客類型多元，對整體表現感到滿意。



攜法國瓷器品牌推餐具系列



周大福又指，推出全新“周大福家居”，標誌著集團在產品品類上的重要策略舉措。而集團攜手法國瓷器品牌Bernardaud，共同打造“周大福家居”餐具 ─“傳福”與“銀杏”系列，進一步融入顧客的日常生活，推動品牌策略轉型與升級。



周大福珠寶廣東道旗艦店坐落於全港最具代表性的消費與旅遊熱點，店舖面積約1萬呎，門店正門樹立一棵高2.1米、寬2.3米、懸掛約3，500塊純金樹葉的“黃金銀杏樹”。該黃金銀杏樹於2016年完成製作，重量約40公斤，由集團近50位工匠耗時近6萬小時打造而成。集團指，銀杏樹歷練久遠，象徵堅韌與守護。



周大福表示，旗艦店創新引入顧客互動體驗專區，顧客可根據MBTI（16型人格測試），同時結合生肖與星座寓意等個人風格偏好，定製專屬個性手串。旗艦店同時匯聚高級珠寶系列、並特設婚嫁區域及VIP專區。



業界預期，隨著訪港旅客持續回升，加上黃金周帶動消費氣氛，周大福新旗艦店有望進一步帶動本港零售業務增長。