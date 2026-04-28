深圳樂動機器人　擬下月IPO籌7.8億

中評社香港4月28日電／專注於機器人視覺感知技術與整機研發的深圳樂動機器人，已開始評估投資者對其香港首次公開招股（IPO）的興趣，並有傳該公司計劃最早5月通過上市集資超過1億美元（約7.8億港元）。



主打視覺感知產品 積極外闖



大公報報導，根據初步招股文件顯示，該公司是一家提供視覺感知產品及割草機器人的公司，其智能視覺感知產品搭載至廣泛的整機機器人，包括掃地機器人、割草機器人、客房服務機器人、餐廳送餐機器人、物流機器人等等。公司已於深圳設立研發、生產基地，並在蘇州設立了技術支持中心，同時在海外正積極設立新加坡、香港及德國運營中心，以及在越南建立生產合作關係，從而在海外實現高效的研發、生產、銷售及服務。



樂動機器人表示，已與逾300家機器人及相關企業建立了密切合作。截至最後實際可行日期，產品及服務觸達超過50個國家及地區的終端用戶，管理超過2萬平方米的工廠，並於行業生態中建立了穩定的供應鏈體系。此外，阿里巴巴（09988）行政總裁吳泳銘旗下圓璟鼎恆更是該公司的C輪投資者之一。



過去三年公司的收入及毛利持續增加，收入由2023年的2.77億元（人民幣，下同）增長至2024年的4.67億元，2025年更進一步增加至7.48億元，三年間的復合年增長率達到64.4%。此外，毛利由2023年的7110萬元增至2024年的9130萬元，並在2025年增加至1.92億元；毛利率也由2024年的19.5%大幅上升至2025年同期的25.7%。



不過，公司目前仍處於虧損狀態，2023年、2024年及2025年，淨虧損分別為6850萬元、5650萬元及6250萬元。