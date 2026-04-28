旅客來港消費意欲增　五一假期訂房率近九成

中評社香港4月28日電／為期五日的內地五一黃金周，將於本周五（1日）開始，有本港旅遊業界表示，部分酒店預訂入住率已經達到85%以上，相信五一前能夠超過九成。今年房價較去年同期上升5至8%，而近期人民幣升值，勢能夠帶動旅客來港消費。



大公報報導，內地訪港旅客近年追求新玩法，乘坐開篷觀光巴士“落日飛車”成為遊玩焦點之一，有巴士公司首推預約式“維港夜遊團”開篷巴士體驗，價格150元，期望能夠吸引旅客觀光。



黃金周將至，特區政府近日預計假期期間有近98萬內地客訪港，酒店訂房率可達九成以上。香港餐旅業協會主席梁熙昨日接受記者訪問時表示，公司旗下的酒店截至昨日的房間預訂入住率已達85%，有信心五一之前能夠突破90%。



盛事浪接浪吸引旅客



“去年中開始，高鐵班次加密及延長尾班車，加上皇崗口岸新增三條24小時特別通道，旅客來往香港更加便利，更多旅客會選擇即日來往！”他認為，今年臨近五一酒店房間的爆滿情況，雖然沒有去年般誇張，但來往便利了，其他行業同樣受惠，不少餐飲業會員對黃金周生意也預期正面，預料生意能夠上升約兩成。



現時國際形勢動盪，不少旅客傾向選擇安全的地區作旅遊選擇。梁熙分析，香港成為其中一個非常合適的城市，今年春節期間已呈現有關趨勢，認為情況將會在五一黃金周延續。



身兼美麗華酒店集團首席營運總裁的立法會議員陳宗彝表示，今年酒店房價較去年上升5至8%，人民幣持續升值，會利好內地旅客來港消費，旅客對房價價格也沒有那麼敏感。另外，他認為本港舉辦多項盛事，帶動香港經濟，例如期間有很多港式文化演唱會，吸引一些新客源，落成一年的啟德體育園，舉辦多項盛事，亦會繼續吸引旅客。

