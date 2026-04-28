五一黃金周香港出入境料達600萬人次

中評社香港4月28日電／入境處預計今年內地五一黃金周期間，約有600萬人次經各海、陸、空管制站進出香港。根據估計，陸路出境高峰期為5月2日，入境高峰期則為5月3日。



大公報報導，為疏導假期期間的旅客流量，入境處將會減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱、臨時櫃枱及通道以疏導人流及車流，也會增派保安人員協助維持旅客過關秩序。



入境處：彈性調配人手疏導



為期五日的五一黃金周，將於本周五（1日）開始，由政務司司長領導的節慶安排跨部門工作小組昨日（27日）公布期間接待訪港旅客的預備工作，以及加強資訊發布，方便市民及旅客按最新情況規劃行程。



入境處與邊檢總站等內地部門協商後，預計約有500萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港，陸路出境高峰期為5月2日，出境人次約636000，入境高峰期為5月3日，入境人次約688000。其間，羅湖管制站、落馬洲支線管制站及深圳灣管制站將會非常繁忙，預計每日平均分別約有246000、227000及172000人次出入境。



為疏導假期期間的旅客流量，入境處已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱、臨時櫃枱及通道以疏導人流及車流，同時亦會增派保安人員協助維持旅客過關秩序。



現時入境處已在各管制站裝設約700條e－道。為進一步提升通關效率，香港國際機場入境大堂已增設12條配備“容易飛e－道”功能的新款e－道。合資格的香港居民使用“容易飛e－道”服務時，毋須出示證件或二維碼，只需要面向鏡頭，透過容貌識別技術成功核實身份後，即可完成入境手續。