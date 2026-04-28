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戰鷹振翅！直擊中國空軍某部實彈地靶訓練現場
http://www.CRNTT.com   2026-04-28 12:01:15
　　中評社北京4月28日電／近日，中國空軍某部緊貼實戰化訓練要求，組織多機型、多課目實彈地靶訓練，檢驗飛行員精準打擊、快速突防和應急處置能力，全面提升部隊實戰化訓練水平。

　　來源：央廣軍事
 


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