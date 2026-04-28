花旗：封鎖若延至6月底　油價上試150美元

中評社香港4月28日電／在更新後的基準情景中，花旗把霍爾木茲海峽“有效重開”時間由原先估計的4月中下旬推遲至5月底，並假設之後運輸才逐步恢復正常。該行據此把第二、第三及第四季布蘭特均價預測分別上調至每桶約110美元、95美元及80美元，並給予此情景約50%的發生概率。花旗表示，在此基準情景下，全球經濟雖會因能源成本上升而放緩，但整體仍有能力承受油價約100美元左右的衝擊。



花旗同時構建多個更偏向看漲的替代情景。在一個賦予約30%概率的看漲方案中，該行假設霍爾木茲海峽原油運輸中斷持續至6月底，且封鎖程度大致維持現狀；在這種情況下，布蘭特原油價格有機會飆升至每桶150美元水平，第二及第三季的季度均價將逼近每桶130美元，其後在第四季回落至約100美元。



若進一步假設霍爾木茲在6月之後仍繼續關閉、且中斷時間“延長數季”的“超級看漲”情景，花旗警告，這將對石油支出在全球及美國GDP中的比重產生嚴重影響，顯著增加經濟衰退風險。該行估算，若要令石油支出佔GDP的比例重回歷史峰值，美國全口徑成品油價格需接近每桶280美元，全球水平約為每桶220美元，換算意味布蘭特原油需升至每桶約160至180美元區間。



花旗指出，儘管供應中斷風險明顯加劇，但過去數周油價漲幅相對溫和，部分原因包括：在衝突爆發前全球原油及成品油庫存已有明顯累積；國際能源署（IEA）及部分產油國先後動用戰略儲備平抑市場；以及市場普遍預期美伊衝突及海峽封鎖“具可逆性”，投資者對最壞情況的定價仍有限。花旗認為，若談判再度破裂、封鎖時間進一步延長或出現對其他能源基礎設施的攻擊，市場將不得不重新評估油價風險溢價，屆時價格有可能更貼近其看漲情景軌跡。