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魯比奧：伊朗仍有半數導彈庫存
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2026-04-28 14:10:47
中評社北京4月28日電／據俄羅斯衛星社4月28日報導，美國國務卿魯比奧聲稱，儘管與美國的衝突仍在持續，伊朗仍保有戰前一半的導彈庫存。
報導稱，魯比奧在接受福克斯新聞頻道採訪時說：“目前他們（伊朗）還剩下一半的導彈。”
與此同時，美國《華爾街日報》援引消息人士的話報導稱，與伊朗衝突中的高消耗率導致五角大樓的庫存嚴重枯竭，美國可能需要長達6年的時間才能完全補充包括“戰斧”巡航導彈在內的武器庫存。
來源：參考消息網
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