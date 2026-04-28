戴恩斯將訪華　不是密使，而是一場務實試探

戴恩斯不是特朗普可以一起打高爾夫的朋友，但在需要把一件事情往前推進時，是一個可以被安排進去的人。(資料相) 中評社洛杉磯4月27日電（記者 宋楷文）中美領導人即將於5月中旬會晤。外電報導，美國聯邦參議員戴恩斯（Steve Daines）將於5月1日率領一支由5人組成的跨黨派代表團訪問中國，預計停留上海與北京。這一安排很快被外界解讀為他在為特朗普總統（Donald Trump）“私下帶話”，甚至被形容為“密友出面”。



這種說法聽起來順理成章，但並不準確。



首先，一個基本事實就足以說明問題：戴恩斯不是單獨行動，而是帶著一個兩黨代表團。這種形式本身就帶有明確的制度意味，很難與“私人信使”劃等號。如果只是傳遞私下信息，完全沒有必要以這種公開、成規模的方式進行。



更合理的理解是，這是一種典型的“前期鋪墊”。在華盛頓，這類訪問通常承擔的是探路和摸底的功能：提前接觸、交換看法、判斷對方的底線，為隨後的高層會晤減少不確定性。



換句話說，這次訪問的重點不在“說什麼秘密”，而在“看對方怎麼回應”。



圍繞戴恩斯，還有一個經常被討論的問題：他到底算不算特朗普的盟友。



如果從個人關係來看，他顯然不是那種能進入特朗普私人社交圈的人。他不像一些典型的“特朗普派”人物那樣，依靠強烈的個人表達或公開支持來建立聯繫。兩人之間，也看不到那種長期私人交往的痕跡。



但這並不意味著他無關緊要。



更貼近現實的說法是，他屬於那種在關鍵時候“用得上”的人。他有企業背景，也有在中國工作的經歷，對商業和政策的交叉地帶比較熟悉。在當前的共和黨內部，這種經歷並不常見。



這也是為什麼，在涉及中美經貿、供應鏈或芬太尼問題時，他會被放在一個比較靠前的位置。



說得直白一點，他不是“可以一起和總統打高爾夫的人”，但屬於“可以一起做交易的人”，但在需要處理具體問題的時候，是可以被派上用場的人。



有一種說法認為，他此行是在“私下傳話”。這種理解多少有些想象成分。



現在的美國政府體系並不缺乏溝通渠道。如果真的需要傳遞高度敏感的信息，完全可以通過更直接的官方路徑完成。相比之下，戴恩斯的作用並不在於“保密”，而在於“表達”。

