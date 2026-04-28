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藍白新北市長民調結果出爐　李四川勝出
http://www.CRNTT.com   2026-04-28 14:59:36
　　中評社台北4月28日電／國民黨、民眾黨日前簽訂政黨合作協議，部分縣市共推候選人。藍白今（28日）下午公布新北市長民調結果，由國民黨的李四川獲勝，因此將成為藍白共推的新北市長參選人。

　　雙方日前決議不公布民調數字，今臨時更動成對外公告。

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