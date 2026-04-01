台灣導演：兩岸交流將為電影業帶來眾多利好

電影《有病才會喜歡你》展映及映後交流在北京師範大學北國劇場舉行（中評社 王昭攝） 中評社北京4月29日電（實習記者 王昭）台灣著名導演、制片人林家億對中評社記者表示，隨著十項惠台措施落地，兩岸深度交流合作，將為華語電影行業發展帶來多重利好。



4月27日，第33屆大學生電影節“兩岸青年影人交流工作坊”系列活動之一，電影《有病才會喜歡你》展映及映後交流在北京師範大學北國劇場舉行，邀請到台灣著名導演、制片人林家億，青年編劇高浩敏，以及導演、制片人李承陽三位嘉賓參與交流。



在回答中評社記者提問時，林家億與李承陽圍繞兩岸交流能夠為台灣電影業帶來哪些發展利好分享了各自的觀點。



林家億表示，大陸市場的加入將為台灣電影帶來重要收入來源。台灣電影近九成面臨虧損，內地市場對台灣的所有電影的出品方和製作方都意味著更多的收入，如果有內地的市場的加持，更能助力項目回本。



同時，他更期待35歲以下的台灣年輕創作者能積極參與大陸影視工業化進程。“來大陸就可以學習大陸特色的電影工業化模式，這與美國完全不同。”林家億強調，理解並融入大陸的工業體系是台灣電影獲得成功的關鍵。同時台灣電影人也能給內地導演帶來新的靈感，不同思維的碰撞更能推動多元化電影出現。



李承陽回憶道，大約五到十年前，曾有一段時期台灣、香港、大陸能夠採用三方優勢互補的合作模式，例如台灣導演搭配香港攝影師、大陸演員的組合。



他表示，台灣導演往往富有創作想法；香港劇組工作人員效率極高，動作指導和攝影技術堪稱亞洲一流；而大陸則擁有大量科班出身、功底扎實的實力派演員。他期待未來能再度打破地域界限，讓三方人才靈活調配。“無論怎麼組合，我相信都會比今天台灣、香港、大陸各自獨立拍攝的作品更有味道。”在他看來，這種跨區域的合作“勢在必行”。“如果我們希望華語電影市場越來越好，這應當成為我們努力前進的主流方向。”李承陽說。