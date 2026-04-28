海南加緊競逐全球航空維修市場

中評社香港4月28日電／四月的海口，陽光熾烈。位於海口空港綜合保稅區的海南自貿港一站式飛機維修產業基地內，一架來自約旦的客機靜靜停在機庫裡，工作人員正圍著它忙碌，體檢、翻新、保養、噴漆，每道工序有條不紊。



“這已經是約旦的第五架飛機了。”海航航空技術有限公司旗下大新華飛機維修服務有限公司項目經理李利擦了擦汗說，“隔壁項目組還有一架，這個月約旦同時有兩架在我們這兒修。”



新華社報導，在海南自貿港修飛機，正成為全球越來越多航司的新選擇。自2022年投產以來，一站式飛機維修產業基地已完成超2800架次飛機維修、超330架次整機噴塗及超7萬件航空零部件維修。其中，來自30多家境外航空公司的進境飛機大修和噴塗業務超200架次。



李利告訴記者，飛機維修不是“壞了再修”，而是以預防為主，每個部件都有標準，不達標就必須維修或更換，任何細小隱患都不能帶上天。在李利看來，境外航司願意跨越重洋把飛機送來修，看中的是高質量維修服務和政策紅利。



依托海航航空集團有限公司龐大的機隊平台和高素質人才隊伍，一站式飛機維修產業基地匯集了機體大修、零部件維修、整機噴塗等航空維修全業態，客戶無需多方輾轉，就能完成從檢查、維修、噴塗到交付的全流程。



進境飛機維修免繳保證金、暫時進境維修允許內銷、維修航材保稅……一系列優惠政策叠加，大幅降低了客戶資金占用和運營成本。通關快了、成本降了、效率高了，加上海南優越的地理位置，航線近攬東盟、遠通歐亞，境外航司自然願意來。



海口海關所屬海口美蘭機場海關建立“預審材料、即時審批、快速通關”機制及“航空器維修免關稅服務新模式”，為飛機進境維修開辟綠色通道。去年，一站式飛機維修產業基地設立了航空零備件寄售業務庫房，2200餘種航材消耗件前置儲備在保稅倉庫，創新的“航材超市”模式讓航材等待時間平均縮短兩到三個月，維修效率大幅提升。



不止機體維修，發動機深度維修也在同步崛起。位於海口空港綜合保稅區的海口吉耐斯航空發動機維修基地，已建成國內領先的硬件支撐體系，包括15萬磅級推力試車台，引進了蔡司三坐標測量儀、德國DMU五軸加工中心等全球頂尖設備。按照規劃，項目穩產後年維修產能將達60台，年產值預計超30億元。



今年一季度，海口美蘭機場海關共監管34架次飛機、4台發動機、23批次航材進入海口空港綜合保稅區開展保稅維修，貨值171.5億元，同比增長15.9%，連續3年保持增長態勢。境外飛機維修計劃已排至11月，全年承接量預計突破百架次。



海航航空技術有限公司黨委書記張建表示，面對持續增長的航空維修市場需求，海南航空維修產業將獲得更多的市場機遇，要加快多機型客改貨能力建設，提升國產民機定檢與噴塗保障能力，不斷強鏈延鏈補鏈。



航空維修產業集技術、資金、創新於一身，對海南而言，這不僅是一個產業的成長，更是現代服務業以開放促改革、以創新提效能的生動注腳。